本日10月26日（日）よる10時30分 第3話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。

第3話放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットを公開！

玄一、索、ほたるの奇妙な共同生活がスタートした中、親子のフリをする玄一とほたるの前に、ほたるの実父・仁（光石研）が帰ってくる。玄一が「どうも、お父さんです！」と挨拶すると、仁は「ゲイがお父さんって変だろ。なんだよそれ」と敵意むき出し。すると、アパートの大家・井の頭（坂井真紀）が「別に変じゃないわよ。いいじゃない、ゲイのお父さん。ねぇ」と玄一をフォローし、ほたるも「いいです。変じゃないです、めちゃくちゃいいです」と賛同する。“偽父”を庇う娘に、仁は一体…？“ゲイの偽装父”vs“ロクデナシの実父”の言い争いはどうなる!?

第3話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/

先週放送した第2話では、ほたるの両親が離婚しており、実父・仁は新しい家族を持ち、母・ともえ（麻生久美子）は会社のお金3000万円を横領した疑いで逃亡中という秘密が明らかに。母が横領などするはずない、何か理由があるに決まっていると信じてともえの帰りを待つほたる。事情を知った玄一は、ほたるの気持ちを大事にしたいと思い、秘密の親子契約を締結し父親のフリをすることを決めた。

第3話では、いよいよものがたりが動き出す。どうなる？ぼくたち!?

なお、第1・2話はTVer番組ページ（https://tver.jp/series/sr62ncyo3g）にて無料で配信中。お見逃しなく！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON アバンズゲート

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi