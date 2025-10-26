必要なものを、スマートに収納。ネックストラップで、身軽に出かけよう。【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ボックスロゴが映える、機能派フォルダー。使いやすく、持ち歩きやすいサブウォレット。【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、NBアパレルと連動したボックスロゴをモチーフに展開しており、サブウォレットとしても活躍するコンパクトアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
本体の内側にはカードホルダー、コインポケット、カードポケットを備え、必要なものをすっきり収納できる。長さ調整可能なネックストラップは面ファスナーで簡単に取り外せるため、シーンに応じて使い分けが可能。
→【アイテム詳細を見る】
スポーティーかつ洗練されたデザインで、身につけるだけでスタイルにアクセントを添える。
→【アイテム詳細を見る】
人気ブランドニューバランスらしい機能美とファッション性を兼ね備えた一品。
ボックスロゴが映える、機能派フォルダー。使いやすく、持ち歩きやすいサブウォレット。【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、NBアパレルと連動したボックスロゴをモチーフに展開しており、サブウォレットとしても活躍するコンパクトアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
本体の内側にはカードホルダー、コインポケット、カードポケットを備え、必要なものをすっきり収納できる。長さ調整可能なネックストラップは面ファスナーで簡単に取り外せるため、シーンに応じて使い分けが可能。
→【アイテム詳細を見る】
スポーティーかつ洗練されたデザインで、身につけるだけでスタイルにアクセントを添える。
→【アイテム詳細を見る】
人気ブランドニューバランスらしい機能美とファッション性を兼ね備えた一品。