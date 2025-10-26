クマ被害が深刻だ。10月15日に環境省が発表した2025年度の速報値は、犠牲者（死亡者）が7人と過去最多を更新した。クマに9回襲われて生還した識者によると、秋が深くなるほど、力の強いクマが市街地に降りて人と接近する可能性が高まるという。首都圏で今後「クマ出没」が懸念されるエリアの実名を緊急提言する。要警戒のエリアとは、一体どこなのか――。（ダイヤモンド・ライフ編集部）

市街地の庭やスーパーにもクマが出没する時代

首都圏で「要注意エリア」はどこ？

今年度のクマの犠牲者が計7人となり、過去最多を更新した。地域別では北海道と岩手県でそれぞれ2人、宮城県、秋田県、長野県でそれぞれ1人が犠牲になった。また、4〜9月末時点で重軽傷のけが人を含むクマの被害者は、全国で計108人にも上っている。

人が多い都市部の住宅街でクマが目撃されるニュースも、もはや珍しくない。先述の速報値が公表された直後、16日には札幌市中央区の住宅の庭にクマが出没した。発見した男の子は、「クマって叫んでお母さんに教えた」などと取材に答えている。近隣の小中学校では臨時休校になるなど、クマの出没は一般市民の生活を脅かしている。

1週間ほど前の10月7日には、群馬県沼田市にある営業中のスーパーマーケットにクマが侵入し、買い物をしていた男性2人が襲われ背中や手足にけがを負った。

「クマは本来、臆病な性格であり、人に対する警戒心も強いとされる」と語るのは、日本ツキノワグマ研究所所長の米田一彦氏だ。にもかかわらず、なぜ近年クマは山中から人里に降り、人間を襲い始めたのか。

米田氏は秋田県立鳥獣保護センターに勤務し、1986年以降はツキノワグマの研究に専念、89年に同研究所を立ち上げたクマの専門家だ。加えて、米田氏は調査などで遭遇・捕獲したクマに9回襲われ、そのたびに生還した稀有な経験を持つ。有効なクマ対策について身をもって知る、まさにスペシャリストだ。

米田氏によれば「クマが市街地に出てくる順序」があるそうだ。9月、10月、11月では、クマが人間の住むエリアに降りる目的も異なるのだという。

また、今年はクマの目撃情報が東京都内の八王子市、あきる野市、青梅市、日の出町、奥多摩町、檜原村からすでに210件超も寄せられている。神奈川県や埼玉県でもクマの出没が増えている。そこで、首都圏でクマが出るかもしれない「要注意エリア」について、米田氏の最新の見解を聞いた。

秋が深まるごとに力を持つクマの特性を踏まえて、クマのプロが出没を懸念する首都圏のエリアとは、どこなのか――。

