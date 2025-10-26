【非常識】レジで突然「やっぱやめとく」「やっぱ買います」を繰り返す“マイペース客”の地獄【作者に聞く】
雑貨店で働くオムニウッチーさん(@omni_uttii821)。ある日、会計にやってきた親子のあまりにマイペースな態度に驚いた体験を描いた創作漫画「恐ろしくマイペースなお客様」を紹介する。
■「やっぱり買うのをやめます」「やっぱり買います」…レジでの衝撃行動
客のマイペースな行動はこれだけではなかった。欲しかった色が売り切れだとわかると、「やっぱり買うのをやめます」とキャンセル。その後、支払いの準備をしていると、「やっぱり、さっきの買います！」と言い出した。幸い決済前だったため対応できたものの、レジの後ろには会計を待つ客の列ができていた。
早く会計を済ませたいオムニウッチーさん。しかし、客はマイペースに購入した商品を袋に詰め始め、さらに「これ、プレゼント用なんでラッピングしてほしいです」と、有料ラッピングを依頼してきた。最初に自宅用か尋ねた際には「はい」と答えていたはずだ。
あまりにもマイペースな客に、オムニウッチーさんは「もう少し周りを気にする能力を養っていただきたいなぁと感じました」と本音を漏らした。この漫画には「無敵の人ですね」「自己中というか、常識がないというか…。こういう人、いるいる」といった共感の声が多数寄せられた。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
