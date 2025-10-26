リトルなでしこがGS首位突破！ 先制許すも土壇場の福島弾で追いつき、パラグアイと１−１ドロー。決勝T初戦の相手はコロンビアに【U-17女子W杯】
白井貞義監督率いるU-17日本女子代表は現地10月22日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのグループステージ第３節でパラグアイと対戦した。
初戦でニュージーランドに３−０、２節でザンビアに２−０で勝利し、２連勝で決勝トーナメント進出を決めたリトルなでしこ。グループステージ最終節は首位通過をかけた一戦に。
日本は立ち上がりから主導権を握る。テンポ良くつないで相手を揺さぶり、左サイドで郄橋佑奈が積極的に仕掛けてクロスを上げるなど、サイドを起点にチャンスを創出する。
しかし、思うようにフィニッシュまで持ち込めない時間が続く。31分、右サイドを突破した佐藤愛真の折り返しも味方には合わず、０−０で前半を終える。
後半もボールを握ったが、１点が遠い。すると62分、強烈なミドルを決められ、パラグアイに先制を許した。
ビハインドとなった後も攻勢に出る。80分、郄橋のクロスに途中出場の中村心乃葉が飛び込むが、わずかに合わず。
それでも90＋２分、根鈴花李のクロスがペナルティエリア内での相手のハンドを誘い、PKを獲得。これをキッカーの福島望愛が右足で冷静に決めて、土壇場で同点に追いつく。
直後に試合終了の笛が鳴り、１−１ドローで決着。この結果、日本はグループステージを首位で通過し、次戦、現地29日にラウンド16でコロンビアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
