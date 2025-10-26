◇高校野球秋季九州大会1回戦 熊本工4―1福岡大大濠（2025年10月25日 ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

来春の選抜大会の重要な参考資料となる大会が開幕し、1回戦4試合が行われた。17年以来の選抜出場を目指す熊本工は福岡大大濠に4―1で快勝。古賀湧大（ゆうだい）内野手（2年）がソロ本塁打を放ち、初戦突破に貢献した。

熊本工ベンチが一気に盛り上がった。1点リードの2回。先頭の古賀が直球を捉えると右翼席でボールは弾んだ。小学1年から野球を始めて、ランニング本塁打も含めて人生初のアーチに「自分でもびっくりしました。ダイヤモンド1周は長かったです」と照れ笑いを浮かべた。

誇りを胸にプレーしている。父・哲也さんは同校野球部出身。広島で活躍した前田智徳氏の1学年後輩にあたる世代という。福岡県北九州市出身だが、父の存在と伝統のユニホームに憧れて入部を決めた。「伝統に恥じないプレーを日頃の態度からしっかりやりなさい」という教えを胸に汗を流している。両親も見つめる中で輝きを放ち「感謝の気持ちを伝えられたかな」と胸を張った。

あす27日で17歳。前祝いにもなった。28日の準々決勝は、勝てば来春の選抜出場にぐっと近づく大一番。古賀は「毎試合、決勝戦と思って頑張ります」と力を込めた。 （杉浦 友樹）

≪序盤の失点が響いた≫福岡大大濠は選抜出場が絶望的になった。先発した右アンダースローの波多江遼音（はると＝2年）は7回3安打2失点。尻上がりに調子を上げ3回以降は1安打投球だったが、序盤の2失点が痛かった。「抑えてやろうという気持ちが強すぎた」とうなだれた。打線は7安打を放ったが、内野ゴロの間に挙げた1点に抑えられた。