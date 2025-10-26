◇高校野球秋季近畿大会1回戦 神戸国際大付3―1金光大阪（2025年10月25日 さとやくスタジアム）

来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる秋季近畿大会は25日に1回戦2試合が行われ、8強が出そろった。神戸国際大付（兵庫）は、金光大阪（大阪）に3―1で競り勝ち、21年以来5年ぶりの選抜出場に前進した。橿原学院（奈良）は、龍谷大平安（京都）を3―2で下した。智弁学園（奈良）―東洋大姫路（兵庫）の準々決勝は、智弁学園が4―0とリードした6回表開始前に降雨による継続試合となり、あす27日午後2時から試合が再開される。

先輩のドラフト指名に刺激を受け、神戸国際大付の4番打者はフルスイングした。2―0の6回2死無走者、川中鉄平（2年）が貴重な高校通算15号となる右越えソロ。自慢の長打力を披露し、「思い切って振っていくだけだと思っていた」と胸を張った。

23日のドラフト会議で、同校OBの近大・阪上翔也が楽天から7位指名を受けた。阪上は卒業後も同校の練習に顔を出しており、川中は「スイングスピード、飛距離まで全然違った」と打撃練習を目に焼き付けた。先輩から授かった助言は「球を上から見てフルスイング」。先輩と同じ左打ちの大型外野手として、金言通りの強振で捉えた。

阪上が高3だった21年春夏を最後に甲子園出場から遠ざかる。青木尚龍監督は「阪上の年はコロナ下で応援がなかった。銀傘に応援が響く甲子園を経験させてあげたい」と思い描く。橿原学院との準々決勝に勝てば、来春選抜出場は当確。川中は「ドラフト指名を受けた先輩のように自分も頑張りたい」と満員の聖地に導く覚悟を示した。 （河合 洋介）