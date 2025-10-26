◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 ソフトバンク1―2阪神（2025年10月25日 みずほペイペイD）

悔しい1点差負けとなったソフトバンクだが、藤井、松本裕、杉山の“樹木方程式”は終盤3イニングをパーフェクトに抑えた。逆転勝利を目指し、勝ちパターンを送り出した小久保監督は「こっちもビハインドですけど3人をつぎ込んだんですけどね。先を考えず、明日もやるだけです」と前を向いた。

1―2の7回にまずは藤井がマウンドに上がる。「負けの展開だろうが勝ちの展開だろうが自分のベストを尽くすだけなので。全部投げるつもりでいきたい」。先頭・高寺を右飛に打ち取ると、坂本を150キロの直球、小幡を武器のフォークで連続の空振り三振に斬った。

8回は最優秀中継ぎに輝いた松本裕だ。まずは近本を一ゴロで1死。続く中野をスライダーで見逃し三振に仕留めると、クールな右腕がガッツポーズを繰り出して熱い感情を表現した。森下からも三振を奪い、「もちろん毎日行く準備をしてます」と頼もしかった。

守護神・杉山も猛虎打線をねじ伏せた。9回先頭で迎えたセ・リーグ2冠の佐藤輝を153キロ、152キロの高めの直球でファウルを打たせて追い込み、最後はフォークで空を切らせた。

小久保監督はシリーズ前日「3人で締めくくるのがホークスの野球。その形に持っていくことが大事」と明言した。いずれも持ち味を存分に発揮し、大舞台で盤石な投球が光った。次こそは白星へバトンをつなぐ。 （木下 大一）