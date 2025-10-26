◇バレーボール 大同生命SVリーグ男子 サントリー3―1大阪B（2025年10月25日 ジーライオンアリーナ神戸）

男子は5試合が行われ、24日の開幕戦で黒星を喫したサントリーは神戸市のジーライオンアリーナ神戸で大阪Bを3―1で下し、初白星を挙げた。昨季王者は第1セットから宿敵を圧倒。高橋藍主将（24）も高いスパイク決定率でチームを引っ張った。女子はNEC川崎が大阪Mに3―2で競り勝ち、開幕6連勝とした。

昨季王者は敗戦を引きずらない。逆転負けを喫した24日の開幕戦から一夜。サントリーが会心の内容で、今季初勝利を挙げた。

「課題をいろいろ見直して、それが改善できた。連敗せず、ホッとしてます」

端正なマスクに、高橋藍主将が柔らかい笑みを浮かべた。前夜、宿舎へ戻ってから試合のデータをチェック。「力任せなスパイクをブロックされたので、そこは気をつけた」

アジャストする力も一流だ。相手の動きを注視して、フェイントやプッシュを多用。“テクニシャン藍”の本領発揮だった。

「連覇するためには、昨年以上の力をつけないといけない。まだ一番のバレーじゃないので」。世界を意識する高橋藍の理想は高い。十分な手応えとともに、新しい一年が始まった。 （堀田 和昭）