¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡¦ÀîÃæ¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä²¦¼êÃÆ¡ªÀèÇÚ¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬»É·ã¤Ë¡Ö»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡¡£µÇ¯¤Ö¤ê½Õ¤ØÁ°¿Ê
¡¡¡Ö½©µ¨¹â¹»Ìîµå¶áµ¦Âç²ñ¡¦£±²óÀï¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ£³¡Ý£±¶â¸÷Âçºå¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£±²óÀï£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤¬¶â¸÷Âçºå¤ò£³¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤Æ½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÀîÃæÅ´Ê¿³°Ìî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¼çË¤¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£³à¸¶³Ø±¡¤ÏÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤ò£³¡Ý£²¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Âè£³»î¹ç¤Î½à¡¹·è¾¡¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÒÊÛ³Ø±à¤Ï£´¡Ý£°¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Þ²ó½ªÎ»»þ¤Ë¹ß±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¤Ï£²£·Æü¤Î¸á¸å£²»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££²£¶Æü¤Ï½à¡¹·è¾¡£³»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çòµå¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Î£´ÈÖ¡¦ÀîÃæ¤Ï·Ú²÷¤Ë¥À¥¤¥ä¥ó¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÏ»²ó£²»à¤Ë¹â¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¶¯¿¶¡£¹â¹»ÄÌ»»£±£µËÜÌÜ¤Ç¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿ÀèÇÚ¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡££Ï£Â¤Ç¶áÂç¤Îºå¾åæÆÌé³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬³ÚÅ·¤«¤é£·°Ì»ØÌ¾¡£»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¡¢¶¯¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤«¤ì¤¿¡£Æ±¤¸º¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£¡ÖÀèÇÚ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÅö³Î¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ðºå¾å¤òÍÊ¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀîÃæ¡£¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ»ÃÏ¤ËÆ³¤¯¡£