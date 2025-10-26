「ショックでした」まだ40歳なのに「お婆様」と店員に言われ…　ベビー用品店で絶句した女性

買い物中、店員の心無い一言で気分が台無しになることもある。投稿を寄せた岡山県の40代女性が、ベビー用品店で親子で買い物をしていたときのことを振り返った。会計時に会員カードを作るように勧められた女性は、必要事項を記入していた。（文：長田コウ）

そこで50代と思われる女性店員から出た言葉が衝撃的だった。

「お婆様のお名前をこちらに…と言われました」

「私40歳、夫44歳でした」

あまりに失礼な言葉に女性は「娘ですけど」と思ったものの、何も言わずに記入し会計を済ませた。

「コロナ禍でマスクをしていたけれど、おばあさんに見えたのか…ショックでした」

当時の年齢については「私40歳、夫44歳でした」と書いており、確かにこれは動揺する。店員も客の関係性がよくわからないのであれば、言葉遣いに気をつけるべきだろう。

レジから離れていた夫に一連の出来事を話すと、「2度とここでは買い物しない」と夫も同様に怒っていたとのことだ。

福島県の40代女性は、あるスーパーでこんな経験をしたそう。

「アイスを買おうと手に取ったが違うアイスにしようと置いた瞬間に店員に『アイスは上から取って下さい』と言われた」

当時、女性はアイスを下から取っていたわけでもなかった。これに女性は「すぐさま本部へ苦情」を入れたという。細かいことではあるが、客を疑うような言い方が許せなかったようだ。

