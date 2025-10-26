「お客さんのことを馬鹿にしたようなゲーム」店員がご飯の量を当てるクイズ？ 「普通盛り」注文した女性が見た光景

飲食店での店員の接客態度は、ときに料理の味と同じくらい記憶に残るもの。投稿を寄せた福岡県の30代女性は、以前夫と2人で行った飲食店で不快な思いをしたことがあるという。

その店には前にも行ったことがあったため、注文はすぐ決まった。（文：長田コウ）

「ご飯は大盛りと普通盛りが選べ、私は普通盛り一緒にいった主人は大盛りを注文しました」

「店員さんに馬鹿にされているような感じがしてガッカリ」

その後、女性店員がご飯を運んできてくれた。

「大盛りを私の前に置いたので、主人がこっちですと言いご飯を逆に置いてくださいました」

そこまでは普通の流れだったのだが、この後女性がモヤモヤする出来事が起きた。

「戻っていった女性店員さんが、（注文を取った）男性の店員さんに手で大きく×を作って何か合図をしています」

偶然目撃してしまった女性は「どちらの客が普通盛りか大盛りがクイズみたいなことをしていたんだ」と推測し、良い気はしなかったという。本心をこう明かしている。

「店員さん同士は仲が良いのはいい事だと思いますが、おしゃべりをよくされている様子でしたので、楽しく働くためにお客さんのことを馬鹿にしたようなゲームで楽しまれているかと思います」

ご飯は完食し、支払いが終わってから「ご馳走様でした」と大きな声で挨拶した女性。これらの行動は「私なりのご飯を頂いた配慮」だというが、気持ちはなかなか晴れない。

「帰ってきてからもモヤモヤしております。何も思わず店に入って、店員さんに馬鹿にされているような感じがしてガッカリしました」

口コミで評価を付けたいところだったが、やめたという。女性は最後に「もうお店にはいきません」と強い意志を書き、投稿を結んでいる。

