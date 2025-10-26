“ポイ活”友人の「私が払う。後でお金ちょうだい」にモヤモヤ　「私の分もその子のポイントになる」と語る女性

友人との楽しい食事のはずが、会計時にモヤモヤを抱えるケースもあるようだ。岐阜県の30代女性は、ある友人との割り勘にまつわるエピソードを寄せた。（文：境井佑茉）

「一緒に食事に行くと『私払うから後でお金ちょうだい！』と言って、必ず支払いしてくれる友人がいます」

自分の支払い分も「その子のポイントになることがモヤモヤ…」

その友人は、毎回カードで会計を支払っており、女性はそれに不満をもっているのだという。

「私が支払った分もその子のポイントになることがモヤモヤしています」

友人は、ポイントを貯める、「ポイ活」を頑張っていると周囲に公言している。女性も「ポイントが貯まるのが嬉しいんだと思います」と理解を示しながら、納得できない部分もあるようだ。

「『支払い別でいいよ〜』と伝えたことがありますが、頑なに『私が払う』と言って譲りません。モヤモヤします…」

友人からすると、善意でまとめて支払い、ポイントも貯まって一石二鳥程度に考えているかもしれない。しかし、毎回強制的となると、小さなストレスが積み重なっていく。友人関係を壊さないためにも、どこかで断る勇気が必要なのかもしれない。

