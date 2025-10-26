¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û³à¸¶³Ø±¡¤¬¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Ø²¼Ñî¾å£±¾¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÆ´¤ì£´ÈÖ¤ÎÀî°æÎÍÃÚ¤¬µÕ½±ÃÆ¡õ·è¾¡ÂÇ
¢¡½©µ¨¶áµ¦ÃÏ¶èÂç²ñ¢¦£±²óÀï¡¡³à¸¶³Ø±¡£³¡½£²Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¡Ê£²£µÆü¡¦¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£¹Æü³«Ëë¡Ë½Ð¾ì¹»Áª¹Í¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ¤Ï£±²óÀï£²»î¹ç¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³à¸¶³Ø±¡¤Ï¡¢£´ÈÖ¡¦Àî°æÎÍÃÚ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë±¦Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¹Ã»Ò±àºÇÂ¿½Ð¾ì¤ÎÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤ËµÕÅ¾¤Ç¶áµ¦Âç²ñ½é¾¡Íø¡£½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Ï¶â¸÷Âçºå¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡½ÃÒÊÛ³Ø±à¤ÏÅ·¸õÉÔ½ç¤Î¤¿¤á·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£·Æü¸á¸å£²»þ¤ËºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡¡£´ÈÖ¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢³à¸¶³Ø±¡¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡££°¡½£²¤Î£·²ó£±»à¡¢Àî°æ¤Ï´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö´°àú¡×¤È³Î¿®¤·¤¿Çòµå¤Ï¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤«¤éÎ®¤ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹â¹»ÄÌ»»£±£¹¹æ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡££²»à¸å¡¢£¶ÈÖ¡¦ËÙÀî¶õÜ¿¡Ê¤¯¤¦¤ä¡Ë°ìÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤âÆ±ÅÀ¤Îº¸±Û¤¨¥½¥í¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÂÇ¤âÀî°æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤á¤è¤¦¡×¡££¸²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î»°ÎÝÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¼çË¤¤ÎÆ´¤ì¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¡£¡Ö¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¤ÇÂÎ½Å£±£±£´¥¥í¤Î»³Àî¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¾ï¤ËËÜÎÝÂÇ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂÇ·â¤Ë¤ÏìÅÍß¤À¡£
¡¡£µÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÄí¹¬µ±¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£²²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¡¢¹Ã»Ò±àÉÔ½Ð¾ì¹»¤¬¡¢Á´¹ñºÇÂ¿¤Î½Õ²Æ£·£¶ÅÙ½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡£½Õ¤ò´Þ¤á¤Æ¶áµ¦Âç²ñ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÃÒÊÛ³Ø±à£Ï£Â¤ÎÃ«¼ÖÎµÌð´ÆÆÄ¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡¢Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»£²Ç¯½©¤Î¶áµ¦Âç²ñ£±²óÀï¤ÇÊ¿°Â¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë£²¡¼£±£²¤Ç´°ÇÔ¡£¡ÖÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¶µ¤¨»Ò¤«¤éÇòÀ±¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¡ÖÊó¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È²áµî¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡¢¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤ÎÀ»ÃÏ¤¬Åö³Î¤¹¤ë¡£¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀî°æ¡££±£¹£¶£´Ç¯³«¹»¤Î»äÎ©¹»¤¬¡¢ÆàÎÉ£³°Ì¤«¤é²¼¹î¾å¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë