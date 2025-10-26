◆秋季近畿地区大会▽１回戦 神戸国際大付３―１金光大阪（２５日・さとやくスタジアム）

来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦２試合などが行われた。神戸国際大付は金光大阪との接戦を制した。準々決勝の東洋大姫路―智弁学園は天候不順のため継続試合となった。２７日午後２時に再開する。

ダイヤモンドを回った主砲が、満面の笑みで本塁を踏んだ。２点リードの６回２死だ。神戸国際大付の川中鉄平右翼手（２年）が、右越えへアーチを架けた。「ライトオーバーかなと思ったんですけど、風もあってなんとか入ってくれた」。高校通算１５本塁打で、春夏連続出場した２１年以来の甲子園出場に前進した。

当時の大黒柱は阪上翔也（近大）だった。２３日のドラフト会議で楽天から７位指名を受けた先輩。現在も練習に顔を出すことがあり、スイングスピードや飛距離、体の大きさは、川中にとって衝撃だった。アドバイスをもらったこともあり、「自分のスイングで、みんなに火をつける、という気持ちで打席に立っている。阪上さんの背中を目指して」。同じ主軸として、より決意を強くした。

前回出場時の２１年は、新型コロナの感染流行で春は観客が上限１万人。夏は生徒や保護者ら学校関係者だけだった。制限が多く、観客も少なかったため、「本当に寂しかった」と青木尚龍監督（６１）。連戦で迎える橿原学院との準々決勝を突破すると、センバツ出場の当確ランプがともる。大歓声が包む聖地へ、ナインが突き進む。（瀬川 楓花）

〇…準々決勝は、智弁学園が２回２死一、三塁、多井桔平三塁手（１年）の右越え２点三塁打などで４点を先制した。投げては、来秋ドラフト候補の最速１４７キロ左腕・杉本真滉（まひろ、２年）が、今夏の甲子園８強の東洋大姫路を相手に５回４安打無失点と好投。しかし、５回裏を終えて雨が強まり、試合が中断。３４分間の中断を経て、継続試合が決まった。２７日の午後２時に智弁学園が４点リードの６回表から再開する。