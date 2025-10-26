◇ラグビー 「リポビタンＤ チャレンジカップ２０２５」日本１５―１９オーストラリア（２５日、国立競技場）

世界ランク１３位の日本代表は、同７位のオーストラリア代表に１５―１９で惜敗した。３―１４から後半に２トライなどで追い上げ、Ｗ杯優勝２度の強豪に迫った。初勝利は逃したが、対戦７試合目で失点数、得失点差は最小。最も勝利に近づいた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ、６５）が「超速ラグビー」を掲げて再任した２季目、課題の守りが改善され成長を示した。次戦（日本時間１１月２日）は英ロンドンで世界ランク１位の南アフリカに挑む。

強敵「ワラビーズ」を、あと一歩まで追い詰めた。日本は、過去６戦全敗の格上を相手に２０分を残し、１トライ（＝５点）で逆転できるところまで迫った。試合後、感想を求められたジョーンズＨＣは少し時間を置いたあとに「失望している」とぽつり。歴史的勝利に近づいたからこそ国立に駆けつけた４万１６１２人のため息以上に、悔しさがにじんだ。

執念の守りがあと一歩を引き寄せた。０―７の前半１７分から、約１分半に及ぶトライライン際の攻防。突進する相手に低く当たり続け、１９次攻撃を耐えた。繰り返しの反則でＣＴＢローレンスが一時退場となっても闘志は衰えず。再びあと数センチを巡る１０次の肉弾戦は、ＷＴＢ石田のタックルが刺さるとＮＯ８リーチがボールを奪い返す会心のスチール。桜戦士の雄たけびとファンの歓声が、地鳴りのように響いた。

ジョーンズＨＣが再任して１年目の昨季は守りが課題だった。イングランドなど旧伝統的強豪国に軒並み５０失点以上を喫した。指揮官は今季、米国代表などを指導したギャリー・ゴールド氏（５８）をＤＦコーチとして招へい。守りのシステムを整備するとともに、試合週３日目の練習では、熱血漢からのゲキに乗せられ、けがすら恐れぬ高い集中状態となり、練習強度が高まることも珍しくないという。後半は２トライを奪い、被トライは１。フランカー下川は「一人一人の粘り強さなど、試合でいい形につながっている」と、うなずいた。

Ｗ杯２連覇の南アフリカ、アイルランド戦など強豪国と５連戦に挑む秋の陣。リーチは「オーストラリアに４点差は自信になる」と話し、ジョーンズＨＣは「（会場の）ウェンブリーで南アフリカに勝つ、こんなに奮い立つことはない。勝てば記憶に残るし、それだけの偉業を成し遂げたい」と言い切った。南アから１５年Ｗ杯以来の大金星獲得へ、手応えを得て欧州に乗り込む。（大谷 翔太）