城西大３１年連続 ３２度目

前回、２０年ぶりの表彰台となる３位と復活を遂げ、新チームが立てた目標は２０００年以来２５年ぶりの「日本一」だ。主将の金子陽向（ひなた、４年）は「４年間の中で一番期待してほしい、と胸を張って言える」と決然と話す。

２年から主将を務める金子はチームの精神的支柱。リーダーシップとスマイルでチームを照らし、赤羽周平監督（４６）も「あの笑顔に、いつも助けられています」と感謝する。今季は話し合いを例年以上に開き「自分たちなりの勝ち方、レースプランも鮮明なイメージを持って共有した。本格的に日本一に向き合ってきた自信があります」と金子。勝利への戦略を練ってきた。

個人としても好調だ。夏合宿から状態を上げ、自身に合う厚底シューズに出会ったことも功を奏した。「７〜８割の状態だったので正直、あそこまで走れるとは」と振り返るのは、今月４日の関東大学女子駅伝。６区区間新記録の快走でチームの２位に貢献した。本戦は最終６区（７・６キロ）を希望し「最後まで出し切る」とゴールテープを切るイメージを膨らませている。

前回３位に入ったメンバー５人全員が残り、７月のワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ）ハーフマラソン代表の高橋葵（４年）、関東駅伝５区区間新記録の本間香（きょう、１年）らも台頭。赤羽監督はここ数年で「一番迷っています」と頭を悩ませる豪華布陣だ。「ビッグサプライズができたらって、ワクワクした気持ちでいます」と金子。黄色のユニホームが秋の仙台を彩る。（手島 莉子）＝終わり＝

◆城西大 １９６５年創立。埼玉・坂戸市にキャンパスがある。女子駅伝部は８９年に創部。全日本大学女子駅伝には９０年に初出場し、９５年以降は２８年連続で出場を継続。９８、２０００年の２度優勝している。主なＯＧは、０８年北京五輪長距離代表で現コーチの赤羽有紀子さん。