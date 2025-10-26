◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル、稍重）

第１４回アルテミスＳ・Ｇ３は２５日、東京競馬場で２歳牝馬１０頭によって争われ、単勝２番人気のフィロステファニ（川田）がデビュー２連勝で重賞初制覇。皐月賞馬ソールオリエンスを兄に持つ良血が、世代の主役候補に名乗りを上げた。ソダシとの姉妹制覇を狙った白毛のマルガ（武豊）は１番人気の支持を集めたが、５着に敗れた。

完勝だった。フィロステファニはスタートを決めると、逃げたマルガを射程圏に入れる３番手を確保。「気持ちがあふれてしまうところが強いので、その辺りをケアしながらの返し馬と道中でした」と川田が振り返ったように序盤は口を割るそぶりも見せたが、３コーナー手前で折り合った。直線では鞍上のアクションにしっかり反応。坂を上り切ったところで一気に加速し、ライバルを突き放した。

ひと夏を越しての成長を見せた。７月の新馬戦はスローペースを後方から差し切ったが、今回は緩みのない流れを先行抜け出し。王道の勝ち方でつかんだ初タイトルに、中内田調教師は「強い馬もいたなかで上手に競馬をしてくれたので、いい教育ができました」と満足そうにうなずいた。

トレーナーは続けて「いいラップのなかでも脚を使えたのは、フィロステファニの能力ですね。厩舎にきたときからポテンシャルを感じていました」と胸を張った。前走から１２キロ増でも太め感はなく、「しっかり成長してくれました。輸送でも体が減らなかったし、一つ一つこなしてくれていますね」と順調な歩みに笑みがこぼれた。

３歳上の半兄は２３年の皐月賞馬ソールオリエンス、７歳上の半兄は東京マイルで富士Ｓを勝ち、２１、２２年のドバイ・ターフで〈２〉〈３〉着と好走したヴァンドギャルド。妹にも見劣りしない素質があることが証明された。

過去の勝ち馬から５頭のＧ１馬が誕生した出世レースを快勝。「距離はマイルがベストですし、暮れには大きなレースがありますから、そこを目指していきたい」と中内田師は阪神ＪＦ（１２月１４日、阪神）に照準を合わせた。大舞台でも、さらに成長した姿を披露する。（角田 晨）

◆フィロステファニ 父エピファネイア、母スキア（父モティヴェイター）。栗東・中内田充正厩舎所属の牝２歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算成績は２戦２勝。総獲得賞金は３６８５万７０００円。重賞初勝利。馬主は（有）社台レースホース。