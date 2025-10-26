°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢V6²ò»¶»þ¤Î¡ÈÌóÂ«¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×
¡¡20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¡¢¤¤ç¤¦26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍ§¿Í¤Ë¸«¤»¤ë°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡¢V6¤Î²ò»¶ÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡ª¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥Ë¥»¥ó
¡¡¡È¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤ÎÀïÍ§¡É¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¡¢13ºÐ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë°æ¥Î¸¶¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê°ìÌÌ¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¡¢°æ¥Î¸¶¤â¡Ö¾¾²¬¤È°ìÈÖ¤±¤ó¤«¤·¤¿¤«¤â¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ö¤ê¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¾¾²¬¤«¤é¤Î¡ÈÉã¿Æ¾ù¤ê¤Î´è¸Ç¼Ô¡É¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÈÉã¤½¤·¤Æ¾¾²¬¤Î3¿Í¤Ç°é¤ó¤À»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡V6¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¥Î¸¶¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦20Âå¤«¤é¤ÎÂç¿ÆÍ§¤¬¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î°æ¥Î¸¶¤¬¸«¤»¤¿¡ÖÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¡×¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦¿á±ÛËþ¤â¡¢Ä«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë°æ¥Î¸¶¤¬Ä«4»þ¤Ë¤È¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½ÐÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡°æ¥Î¸¶¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢V6»þÂå¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Á³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÇ¯Îðº¹¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¶¯¤¤¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ò²ò»¶¤¹¤ë»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¢¤ë¡ÈÌóÂ«¡É¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï°æ¥Î¸¶¤ÎÉã¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿Â©»Ò¤Ø¤Î¼ê»æ¤ò»³ºê°é»°Ïº¤¬ÂåÆÉ¤¹¤ë¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢É½ÉñÂæ¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò²Ì¤¿¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿ÅØÎÏ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Éã¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
