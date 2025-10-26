井ノ原快彦、クイズバトルでMC なにわ男子・大橋和也が“ホイットニー・ヒューストンチャレンジ”
20th Centuryの井ノ原快彦が、きょう26日放送の日本テレビ系『即決二択クイズ!!シロクロ』（後3：30〜後4：25）のMCを務める。
【写真】爽やかすぎる！にこやかに写真に応じたトニセン
同番組は、今をときめくトップアイドルからM-1王者、オリンピアンなど豪華芸能人15人がクイズで最も簡単な2択クイズでしのぎを削る。かつてないテンポ感でお届けする超ハイスピード即決クイズバトルとなる。今回は、IKKO、大橋和也（なにわ男子）、片寄涼太（GENERATIONS）、齊藤なぎさ、杉浦太陽、タイムマシーン3号、DJ KOO、なかやまきんに君、ヒコロヒー、ひまひま、堀田茜、松井ケムリ（令和ロマン）、望月理恵、山本有真がゲストとして出演する。
クイズ予選ブロックは「動物トリビア」「世界の常識」「ミュージック」の3つのテーマから出題する。
「動物トリビア」では、あまり聞いたことがない答えが気になる問題が続々出題される。「世界の常識」では、国旗に関する常識的な問題から、世界の変わった法律に関する一風変わった問題まで幅広く出題する。スタジオチャレンジクイズでは、大橋が世界で話題の「ホイットニー・ヒューストンチャレンジ」に挑戦。正確なタイミングでドラムを叩くことはできるのか。
「ミュージック」では、片寄や大橋ら現役アーティストが大活躍する。有名ヒットソングの歌い出しに関する問題や童謡の正しい歌詞を答える問題など、誰しも一度は耳にしたことがある名曲の数々からクイズを出題。シンキングタイムが5秒しかないフラッシュシロクロでは、堀田が「カジノに来てるみたいにアドレナリンがすごい出た！」とうなるほど、スタジオが盛り上がる。
そして、予選ブロックを勝ち上がった勝者同士が決勝ラウンドで激突。優勝は誰の手にわたるのか。
