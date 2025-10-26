佐久間大介、“観光列車”でのSnow Man打ち上げにノリノリ 期待を裏切られる展開に
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう25日に放送された。
【番組カット】幸せそう！ラーメンを堪能する佐久間大介
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、窓からのきれいな景色を眺め、おいしい食事も楽しめる、“非日常”な旅の体験ができる観光列車を深掘りした。
観光列車の魅力を伝える“おしつじさん”には、鉄道系YouTuberのしおねる氏、車内アナウンスの担当経験もあるフリーアナウンサーの久野知美を迎えた。紅葉や桜といった季節の絶景を楽しめる列車や、高級レストランのような内装で優雅にコース料理を楽しめる列車など、観光列車ならではの奥深い楽しみ方を紹介した。
番組では、西武鉄道が運行する『西武 旅するレストラン「52席の至福」』という観光列車を紹介。東京都の西武新宿駅・西武池袋駅と埼玉県の西武秩父駅間を行き来する列車は、1日に2本運行していて、昼と夜でそれぞれコース料理が楽しめる。また、1回の運行は約2時間30分なので、ゆったりと料理を楽しめ、優雅な移動体験をかなえる。
久野は「実はですね、この電車、“リア充列車”といわれていまして、2人以上じゃないと予約できないんですよ」と説明。すると、日村は「たとえばさ、Snow Manがライブやって、（その後）『じゃあ52席の至福で打ち上げやろうよ』とか」と、Snow Manのメンバーたちが、ライブ終わりに行う打ち上げ場所として提案する。
佐久間も「うわー最高！いける、いける！だって誕生日席1個あればこれ（Snow Manのメンバー）9人いけます」と乗り気であったが、久野から「ただお客さま申し訳ございません。（1車両につき）最大8名まで入れる貸切なんです」とまさかの事実を告げられ、「1人ぐらい許してよ」とあっさり期待を裏切られていた。
