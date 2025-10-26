茶色くなったバナナや柔らかくなった柿、いつまで食べられる？果物の食べごろの見極め方と逃がした時のスイーツレシピ

食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、おいしさと栄養を余すところなく引き出す方法をお伝えします。

文・写真＝堀基子

知ってる？追熟する・しない果物

フルーツの食べごろって意外と難しくありませんか？買ってきた直後でもおいしいものもあれば、自宅で追熟した方がおいしくなるものもあります。そこで今回は、果物の食べごろの見極め方をご紹介します。

まず知っておいていただきたいのが、その果物は追熟するのか、しないのかです。

追熟とは、収穫後に果物を熟させることを意味します。完熟した状態で収穫すると、店頭に並ぶ頃には熟し過ぎてしまうため、多くの果物は完熟前に収穫して、店頭に並ぶまでの間に追熟させます。

すると、果肉が柔らかくなり、フルーツ特有の香りも増します。自宅でさらに追熟させるときは、室温で行います。

追熟する果物は、洋梨、キウイ、桃、アボカド、バナナ、メロン、マンゴー、温州みかんなどです。追熟しない果物は、りんご、梨、いちご、ぶどう、スイカ、パイナップルなどで、これらは買ってきた直後でもおいしいフルーツといえます。

エチレンガスが追熟に影響

追熟は、野菜や果物が自らの熟成を促すために分泌する、植物ホルモンの一種であるエチレンガスによって進みます。

エチレンガスの発生量が特に多いのがパッションフルーツで、りんご、洋梨、メロン、アボカド、桃、バナナ、いちじく、マンゴー、柿なども多い方です。

一方、パイナップル、いちご、温州みかん、ぶどう、サクランボ、スイカ、キウイなどは少ない方です。

こうしてチェックしてみると、追熟する果物は、自らが生成するエチレンガスが多いものがほとんどですが、キウイだけは違います。

ガスの影響を考慮した保存のコツ

キウイは追熟が必要な果物でありながら、自らが生成するエチレンガスが少ないため、まだ硬いと感じたときは、エチレンガス発生量が多いりんごなどと一緒にポリ袋に入れ、室温で2〜3日おいておくと食べごろになります。

まだ硬い柿や青さが残るバナナも、同様に追熟させると、早く食べごろになります。

さらに、エチレンガスの影響を受けやすいのが、バナナ、マンゴー、メロン、柿、キウイ、アボカド、桃などのフルーツで、エチレンガスの発生量が多いものを一緒にしておくと追熟が進んでしまいます。

追熟の必要がないりんごもエチレンガスの影響を受けやすい果物です。なので、りんごを大量に入手して長く保存したいときは、個々の果実が出すエチレンガスによる劣化を防ぐために、1個ずつ新聞紙やキッチンペーパーで包んでから、2〜3個ずつポリ袋に入れ、口を縛って冷蔵庫へ。これで常温保存の倍の2カ月は保存OKです。

箱買いのみかんを腐らせない方法

箱買いすることの多い温州みかんは、1個が傷むと周囲のみかんも傷みやすくなるため、まずは全部を取り出してチェックし、柔らかめのものは4〜5個ずつポリ袋に入れて冷蔵庫へ、硬めのものは箱に戻して玄関などの冷暗所で保存します。

その際、箱の底と側面に通気のための穴を開け、箱の底に新聞紙を敷いてみかんを並べ、さらにその上に新聞紙を敷いて2段目を並べます。

3段目まで入れると重さで下のみかんがつぶれてしまうので、並べるのは2段目までに。その後は3〜4日ごとに傷んでいないかチェックし、上段と下段を入れ替え、柔らかくなったものから早めに食べましょう。ちなみに、酸味の強いみかんは、冷蔵庫で保存すると、酸味が抜けて甘みが引き立つようになります。

バナナを最後までおいしく食べ切る

バナナは1房がほぼ同時に熟して食べごろがやってくるので、毎日1本ずつ食べていると、最後に残るのは柔らかくなったものばかりになってしまうことも。

そこで、バナナが食べごろになったら、ぜひ冷凍保存してみてください。

皮をむいたバナナを広げたラップの上にのせ、5ミリ厚に切り込みを入れ、そのままラップで包み、ポリ袋などに並べて入れて冷凍します。大きいバナナなら1本を半分に分けると保存しやすくなります。ヨーグルトやスムージーなら凍ったままでＯＫですし、半解凍で食べても美味です。

食べられるかどうかの見極め方

さて、果物の食べごろを逃してしまったときは、どうしましょうか。

まずは傷んでいないかどうか、しっかり五感でチェックします。

果物が腐敗すると、果肉が変色したり、グズグズに柔らかくなったり、皮が割れて溶けた中身が漏れ出てきたり、ツンとした酸っぱい臭いやアルコールに似た臭いがしたり、果皮にカビが生えたりします。

こうした状態まではいかず、まだちょっと柔らかい程度で、フルーツ特有のいい匂いがしていて、カビなども生えていなければ、私なら食べてしまいます。

ただし、ちょっと味見してみて、ピリッとした感じや酸っぱさ、カビ臭さやツンとした臭いを感じたら、いさぎよく諦めます。

柿やバナナはスイーツに

なんとかセーフだなと思ったときは、捨てずに簡単なスイーツに変身させることもあります。

皮がかなり黒くなったバナナでも、傷んでいないと判断したら、そのままポリ袋に入れ、袋の上から軽く手でもみほぐして冷凍し、バナナ100％アイスにします。

お好みで生クリームやレモン果汁をちょっと加えても美味です。また、フォークで粗くつぶして、パンケーキの生地に加えてしまうのもオススメです。

柿の食べごろを逃して、うっかり柔らかくしてしまったら、フローズンヨーグルトを作り、凍らせた柿の果肉と盛り合わせます。ヨーグルトの酸味と柿の甘味がよく合って、上品なスイーツに仕上がります。柿は柔らかいのが好きだという方もいますが、私は硬い方が好きなので、柔らかい柿はこんな風に楽しみます。

ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含む果物は、生活習慣病の予防効果が期待できることから、1日200gの摂取が目標とされています。毎日のおやつや食後のデザートに、ヘルシーでおいしい旬のフルーツをぜひどうぞ！

柿＆フローズンヨーグルトの作り方

【柿＆フローズンヨーグルト】

■材料（2人分）

柔らかくなってしまった柿1個

プレーンヨーグルト200ｇ

はちみつ大さじ2（お好みの甘さでOK）

■作り方

（1）小さめのボウルにザルを重ね、水に強いキッチンペーパーを広げ、プレーンヨーグルトをのせて、冷蔵庫で3〜4時間ほど水切りします。

（2）はちみつを（1）に加えて混ぜ、スプーンでやさしく果肉をすくった柿も混ぜます。

（3）食品用ポリ袋に（2）を入れ、空気を抜いて密封し、冷凍庫で凍らせます。凍ったら袋ごと手でもむように混ぜる作業を2〜3回くり返し、なめらかに仕上げます。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。