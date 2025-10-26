

新宿・歌舞伎町のビルの狭間やゴミ置き場をのぞいてみると……（筆者撮影）

【写真】「出た！」いまも歌舞伎町で走り回るネズミの姿

東京・新宿区の歌舞伎町にある、こじんまりとしたバー。2人の客が、女性バーテンダーと談笑しながらグラスを傾けている。和やかで楽しげな雰囲気だが、次の瞬間「キャー！」「うおっ！」と悲鳴が上がった。

丸々と太ったネズミが、天井からカウンターに落ちてきたのだ。店内がパニックになるなか、闖入者は忍者のような素早さでどこかへ消えていった。

新宿区は「約1229万円」をかけて対策

実は客の1人は筆者であり、実際に体験した出来事である。ネズミがいてもおかしくない、古いビル内のお店だったが、このような形で現れるとは、心底驚いたものだった。

新型コロナウイルスが収束し、街に賑わいが戻り始めた2023年11月。歌舞伎町にネズミが増えているという苦情や相談が相次ぎ、新宿区は約1229万円の補正予算を組んで対策に踏み切った。

それから約2年が経ち、歌舞伎町のネズミの現状はどうなっているのか、取材した。

まず話を聞いたのは、ネズミ対策を始めた新宿区役所ごみ減量リサイクル課まち美化係の担当者。歌舞伎町にネズミが増えたと思われる理由は、大きく2つあると説明する。

「コロナ禍で人手が減っている間にネズミが繁殖していったのが1つ。もう1つは、一部の事業者がずさんな出し方をしていたゴミが餌場になり、増えていったと思われます。ゴミ集積所に大量のネズミが群がる様子をユーチューバーが動画にしたことで、（歌舞伎町のネズミはヤバいと）一気に広まりました」

まち美化係としても、以前からネズミが多いと感じていたため、この機に対策に乗り出したという。

ちなみに一般的には、ネズミはゴミとして出される廃棄食材や残飯などを食べるので、コロナで飲食店が休業・時短営業になるとゴミも減り、エサがなく弱ってしまうか、新たな餌場を探して別の場所へ移動する傾向がある。

しかし、そこは歌舞伎町。膨大な数の飲食店が密集し、コロナ禍でも営業している店があったため、エサには困らず増えていったと推察される。

まち美化係が行った主な対策は、「歌舞伎町の約200カ所に毒エサを設置」「ゴミ箱を蓋つきに変更・ゴミ出しルールの徹底」。ネズミを根絶するのは現実的でないため、「歌舞伎町の人たちが安心して過ごせるような状態」を目標にした。

その結果、ビルの管理者などから「目に見えて減った」という声が届いたほか、担当者自身も「街から獣の臭いが減った」と感じているという。

「毒エサ作戦」1年目で減ったと思ったが…

まち美化係から引き継ぎ、2年目からネズミ対策を行っている、新宿保健所衛生課の担当者も取材に応じてくれた。

歌舞伎町は、南側の1丁目と、北側の2丁目に大きくわかれている。担当者によると、飲食店の多い1丁目では、1年目に行った毒エサの設置によってかなりネズミが減ったという。だが、2年目にも同じ場所に、同じ数の毒エサを設置したところ、食べられた量は1年目とほぼ同じだった。

このデータから、ネズミは一時的に減ったものの、繁殖して元通りになったことが読み取れる、と担当者は話す。

「ネズミが減ったなら、食べられた毒エサの量も減るはずですが、去年と同じ量を食べられていました。駆除した直後は減っても、何カ月かすると、生き残りが子どもを産んで増えていた状況があると思います」

駆除しても増え、駆除しても増え……。まさにイタチごっこではないか。根本的にネズミを減らすには、駆除だけでなく、ゴミの管理もより徹底していく必要がある、と続ける。

「1丁目の雑居ビルが多いエリアは、それぞれのテナントが、思い思いにゴミを出していました。早朝にゴミが回収されるまでの間に、ネズミが漁っているのでは、と推測します。ネズミのエサになるゴミを減らし、ゴミ出しやゴミの管理も適切にしていかない限り、ネズミは減らないと思うので、（ビルの管理者や所有者などに）これまで以上に呼び掛けていきます」

ネズミは「絶対に増えている」

実際、歌舞伎町の住人たちは2023年11月以降、ネズミが減ったか否か、どう感じているのか。数軒のバーを経営する店主は、「少なくとも減ってはいないと思う」と答えてくれた。

「うちのお店に出たことはありませんが、ゴミ捨て場には相変わらずたくさんいます。道端で女性の『キャー！』という悲鳴が聞こえてきたと思ったら、ネズミがその人の靴を乗り越えていたこともありました（笑）。周辺の飲食店の人たちも、増えていると言っていますね」

別のバーの店主は、「絶対に増えている、しかもサイズが大きくなっています」と断言した。その理由の1つとして、路上で飲食をし、ゴミを捨てていく人が多くなったから、と推察しているという。

「外国人や若者がコンビニでお酒を買って、道端に座り込んで飲んでいるでしょう。しかもゴミを持ち帰らないものだから、本当に街が汚くなっています。お店に入って飲むか、せめてちゃんとゴミを持ちかえればいいのに」

居酒屋の店主は、食材を扱っているため、ネズミ対策は念入りに行っているのだそう。あるとき、店内に設置した粘着シートにネズミがかかっていた。その後の驚きの行動を、次のように明かす。

「ネズミがかかった粘着シートを二つ折りにして、踏みつけて駆除しました。するとネズミが声をあげて、それを仲間が聞いて来なくなる、と聞いたことがあるので。いや、もちろん、そんなことしたくないですが（苦笑）」

壮絶である。対話ができない相手との、ある種の戦争のようだと感じてしまった。

約30分の散策で、見かけたネズミは6〜7匹

実際に夜の歌舞伎町を歩いてみた。足を踏み入れて5秒後、ネズミを見かけた。ビルの隙間から現れ、隣のビルの隙間へ消えていった。コソコソする様子はなく、我が家にいるかのように堂々としている。



ビルの狭間に置かれたゴミ箱。右奥のゴミ袋の上をよく見ると、ネズミが走っているのがわかる（筆者撮影）

人通りが多いエリアでは、さすがに姿はなかったが、裏路地のゴミ捨て場ではまた見かけた。3匹ほどがゴミ袋に群がっており、宴会でもしているかのような様相だった。

蓋つきのゴミ捨て場は、確かにネズミが入れない仕様になっている。が、蓋のないゴミ捨て場や、ゴミ袋を店頭や裏口にそのまま置いている建物も目立った。保健所の担当者が言うとおり、適切なゴミ出しや管理の必要性を強く感じた。



ガッチリとした柵に覆われているゴミ箱。これなら確かにネズミは侵入できなそうだ（筆者撮影）

約30分の散策で、見かけたネズミは6〜7匹。対策を始めてから減ったのか、増えたのか筆者には判断できないが、「まだいる」という当たり前の事実は再認識した。

害獣や害虫駆除を行う株式会社ミナトの専務取締役・大庭将彦さんにも話を聞いた。そもそも、歌舞伎町にはどんなネズミがいるのか。

繁華街にいるネズミは、主に「クマネズミ」「ドブネズミ」の2種類。特徴として、クマネズミは壁をのぼって移動ができる。ドブネズミは横の移動しかできないが、そのぶん大きく、子猫ほどのサイズの個体もいるのだそう。

では、ネズミが大量発生することによって、歌舞伎町の住人にどのような悪影響があるのだろう。

大きいのは、やはり衛生面。ネズミはビルの隙間やゴミ捨て場、排水溝やマンホールの中など、あらゆる場所を行き来する。そしてさまざまな菌をまとい、ネズミが媒介となってまき散らかすのだ。すると、何が起きるか。

「よくあるのが、ダニの発生です。ダニがネズミの体に寄生し、増えていく。ネズミが建物に侵入すると、媒介となってダニが住み着く。すると身体がかゆくなったり、アレルギー症状が出たりすることもあります」



ネズミの姿がなくても、フンが落ちていることから、日常的にネズミが行き来していることがわかる（写真：株式会社ミナト提供）

ネズミに噛まれて足を切断した人も

さらに深刻なのは、ネズミに噛まれてしまったケース。すぐに医療機関で適切な治療を受ければ、多くの場合は大事にならないが、「大丈夫だろう」とたかをくくって、大変な目に遭った人を見たことがあると大庭さんは言う。

「ネズミに足を噛まれて、放置してしまった方がいました。噛まれた箇所から細菌が入り、感染症になって患部が壊死し、膝から下を切断することになってしまったそうです。放置すると危険です、もし噛まれたらすぐ病院に行ってください」

また、ネズミが原因で火事が発生したこともある。するどい歯で電気の配線をかじり、漏電する。ネズミ自身の毛から火が上がり、建物が燃えてしまった事例もあったと大庭さんは続ける。

ネズミは存在自体が気持ち悪い、というだけでなく、たくさんの実害が伴うことを痛感した。

さらに恐ろしいのが、毒エサに耐性が付いた「スーパーラット」。ちょっとやそっとでは死なない個体がいると、2009年に学会で発表されている（環境毒性学会誌「国内におけるワルファリン抵抗性ネズミの現況：いわゆるスーパーラットについて」）。

それから15年以上が経ち、ネズミの抵抗力はさらに強まっていることが予想できる。

ネズミが減らない要因の1つとして、専門性の低い駆除業者の存在もあると大庭さん。「安価でネズミ駆除をします」とウェブサイトやSNSでうたうが、実際は適切な知識やノウハウを持たない業者がいる。

ネズミ被害に困っている人が、安いという理由で依頼するが、業者はその場しのぎの対策しかせず、結局また現れてしまう……ということが起こっているのだという。

ビルや飲食店が密集した土地柄、不適切なゴミ出し・ゴミの管理、路上での飲食、スーパーラット、お粗末な業者など、さまざまな要因が絡み合って、歌舞伎町からネズミが減らないことがわかった。



屋根裏などに巣食うネズミたち。配管がある場所などはネズミによる漏電にも注意だ（写真：株式会社ミナト提供）

「約1229万円」では難しい

では、新宿区が約1229万円をかけて行った対策は、どのくらいの効果が見込めるのか。大庭さんは「正直、この予算では難しい」と指摘する。

「本当にネズミを減らすなら、朝から晩まで業者が入れ替わり立ち替わりで、あらゆる建物やマンホールに毒エサを仕掛けたり、死骸には1匹につき200〜300匹のウジが発生してハエになってしまうので、そうなる前に処理や清掃をしたり……それだけの業者を確保する必要があるので、1229万円ではとても足りません」



仮に歌舞伎町のネズミを減らすことができても、ほかのエリアに集団移動し、そこで繁殖してしまうかもしれない。それでもいいのでしょうか、と大庭氏は疑問を投げかけた。

何とも難しい問題だと、さまざまな人に話を聞いて痛感した。新宿区の、少しでもネズミの増加に歯止めをかけたい、という思いにはとても共感できる。しかし、本当に成果を出すならば、予算や方法などを見直すべき、という専門家の見解ももっともだ。



1つだけ確かなのは、歌舞伎町に限らず、あらゆる場所で、人間とネズミの生活圏が重なっていること。そのため人間の生活エリアに入ってこないような対策をし、安心・安全を確保して共生していくしかないのだ。行政に丸投げするだけでは、その実現は難しいだろう。

たとえば、ゴミのポイ捨てをしない。そんなささやかで当たり前のことでも、1人ひとりが意識することで、何らかの歯止めになるのではないか。ネズミと向き合うには、「チーム歌舞伎町」でなければいけない。取材を通じて強く思った。

（肥沼 和之 ： フリーライター・ジャーナリスト）