前編では、チェーン店のフライドポテト食べ歩きを趣味とする筆者が、快活CLUBの「神ポテト」を理想のフライドポテトとする理由と共に、ネカフェ黎明期における快活CLUBとの出会いとその衝撃について書いてきた。

後編では、かつて“後発で怪しい店”と見られていたネットカフェチェーンが、いかにして業界ナンバーワンへと上り詰め、第2位のチェーンをグループ傘下に入れるまでになったのか。その裏側を“フード戦略”の観点から探っていく。

先行するカラオケ事業から続くシナジー

快活CLUBのフードはなぜ人気なのか？

「すべて店内で調理している点は大きいです。ごはんは店内で炊いて、揚げ物は注文を受けてから都度揚げています。これは先行するカラオケ事業『コート・ダジュール』で培ったノウハウが生かされています」

そう語るのは広報の大城奈央さんだ。

快活CLUBを運営するのは株式会社快活フロンティアである。スーツのAOKIを中心としたAOKIホールディングスの子会社で、カラオケのコート・ダジュールも同グループ内にある。快活CLUBより先行して事業展開していたコート・ダジュールでは、調理工程のオペレーション設計、メニュー開発などのノウハウが蓄積されてきた。

その象徴的なひとつこそ近年快活CLUBが力を入れている「金のポテト」だ。快活CLUBのフライドポテトは「細切りポテト（通称・神ポテト）」と「金のポテト」と大きく2種類がある。



先日訪れたときのメニュー。金のポテトがトップ。神ポテトこと細切りポテトは下の段に移動した（筆者撮影）

「実はこの『金のポテト』は、もともとカラオケ事業のコート・ダジュールで人気が出た商品です。そこでの成功を受けて快活CLUBでも導入しました」



金のポテト トリュフ（590円）サイズ2倍で1030円、3倍で1300円だ。大盛りメニューがあるのはポテト好きにはたまらない（筆者撮影）

実際に金のポテト トリュフを食べてみると、トリュフの濃厚な香りが鼻から口へふわりと広がりポテト自体もまったりとしたコクを感じる。フライドポテトが一段と上質な料理になった印象だ。

またフライドポテトは量によって油の温度が下がることを考慮して、揚げ時間を微調整しているそうだ。だからこそカリッとした仕上がりになるのだろう。そんな細やかな工夫にも、品質へのこだわりが息づいている。

「ただ、一番人気は依然として神ポテトです。金のポテトを推しても最終的には神ポテトに戻る方が多いですね」

メニューの「選択と集中」戦略

快活CLUBのメニューを開くと組み合わせが多く種類も多そうに見える。だがよくよく見てみると意外としっかり絞り込まれている。



快活CLUBのメニュー（筆者撮影）

「メニュー設計の基準は『15分以内に提供できること』です。スピーディーな対応ができるように人気や需要の高いメニューに絞り込み、データをもとに常に見直しています」（大城さん）

筆者は昔、別のカラオケチェーン店でアルバイトをしていたことがある。調理場も担当していたが、メニュー改変を境に調理が複雑になり、マニュアルと格闘しながら四苦八苦した。当然お客さんに提供するまでの時間もかかってしまう。その点、快活CLUBは現場のことも考えて設計していると感じた。

また以前から気になっていたことだが快活CLUBにはパフェやケーキといったスイーツがない。カラオケ店などではスイーツが定番なので不思議に思っていた。



だいたいメニューの最終ページがスイーツのことが多いがスイーツのスの字もない（筆者撮影）

そのことについて尋ねると、

「無料のソフトクリームが非常に人気で注文数もランチなどの食事メニューの方が多いため、そちらに注力しています。オペレーションの簡略化の意味もありスイーツは扱わない形になっています」



無料のソフトクリームはさっぱりとしていつつクリーミー。人気があるのも納得だ（筆者撮影）

これらは一見するとメニューの幅を狭めているように思えるが、「やらないこと」を戦略的に選ぶことで従業員の負担軽減と主力メニューの品質向上につながっている。

フライドポテトは揚げたてかどうかで味が大きく左右される“刹那的な料理”である。だからこそどの時間帯・どの店舗でも同じクオリティで提供できる体制が整えられていることが人気を下支えしている。もし注文して冷めてしなしなになったフライドポテトが出てくれば二度目はないだろう。こうした積み重ねこそが快活CLUBのポテトの評判を押し上げ、SNSでいつも評判なのだろう。

原材料費高騰でも「値下げ」する訳

既に十分すぎるほどの人気があった「神ポテト」にとどまるのではなく「金のポテト」という次なる一手を打ち出していることからもわかる通り、快活CLUBは常にメニューを進化させ続けている。

「年に1〜2回のグランドメニュー刷新に加えて、年間4〜5回は新メニューを投入します。飽きずに楽しんでいただき『ネットカフェに行ったついでに食べる』のではなく『快活CLUBの食事がおいしいから行こう』と言っていただけるよう企画しています」

また社内で頻繁に試食会を開き意見を集めながら商品化を進めているそう。

筆者自身も本社での試食会に招かれたことがある。このときは全国から快活CLUBのユーザーが呼ばれて意見を交換した。



試食会の様子（筆者撮影）

ただこのようなユーザーを招いての試食会はこの一度限りだったらしい。

金のポテトも商品化に至るまでには「金目鯛」「京都のお茶」「伊勢エビ」など、さまざまな味を試し、その中で高級感を感じられ、特別感のある味として前述の「トリュフ味」と「松茸味」が採用されたそう。金のポテトの「松坂牛味」も予定されているとのこと。

驚かされたのは、原材料費の高騰が続くなかでも22品目の値下げを決断したことだ。

「もちろんコストは上がっていますが、それでも“快活のご飯を食べに行こう”と思っていただけるようにしたい。だからこそ逆に値下げを行うことで、顧客満足度を高めようとしています」

2025年10月には新グランドメニューとしてかつて人気だった明太パスタやチキン南蛮なども復活した。



明太パスタ（590円）にミニチキン南蛮丼（450円）（快活CLUBサイトより）

一方で、残念なことにトーストとフライドポテトが食べ放題だった無料モーニングはなくなってしまった。SNSでも多くの惜しむ意見を目にする。現在は、店舗によっては100円でトーストとフライドポテトのモーニングが頼めるようになっている。しかし、それでもこの原材料高騰の時代に100円でのモーニングを実施してくれることはとてもありがたいことであり、たゆまぬ企業努力だと感じる。

後発だからこその徹底した競合調査

快活CLUBが画期的な存在だったことは疑いようがない。しかしネカフェとしては後発だった。その出発点も筆者は目の当たりにしてきた。なぜ後発にもかかわらず業界トップにまで成長できたのだろうか。

「弊社では社員が常に情報調査を行い、競合店や繁盛店を分析し、改善点や新しい取り組みを探しています。ネットカフェだけでなく、カラオケやエンターテインメント施設など幅広く調査しており、他業界から学べる点も取り入れています。

また、地方と都市部では受け入れられるサービスに違いがあるため、一部店舗で試験導入を行い、リスクを検証してから全国展開しています。後発だからこそ慎重にリスクヘッジできたことが、ナンバーワンにつながった理由の一つだと思います」

またかつて快活CLUBは「リラックスコンビニ」というコンセプトを掲げ、くつろぎを前面に押し出していた。しかし方向性を変えつつあり「リラックスコンビニ」という表記もほとんど見られなくなった。

「コロナ禍をきっかけに学習や仕事で利用される方が増えました。社内アンケートでは利用者の約20％が学習や仕事目的です。リラックスだけではなく“オンタイム”（仕事や学習）を支援することが重要になっています」

実際に快活CLUBは東京商工会議所の東商検定やIBTなどのオンライン試験の公式会場にも認定されている。そういえば鍵付き完全個室の予約画面に「6時間」「9時間」など利用時間とともに「検定受験者」という項目があり以前から不思議に思っていたが、そういうことだったのか。

オンライン試験は便利な一方、不正対策の問題が付いて回る。その点、快活CLUBのような全都道府県にあり高速ネット回線が確保されたチェーン店の画一的な会場で試験が受けられるのであれば対策もしやすい。快活CLUBの新たな活用方法といえる。

フードでも店のあり方でも、時代や需要に合わせて「柔軟に進化し続ける姿勢」こそが快活CLUBの強みなのだと感じた。

AOKI流の接客ノウハウも魅力

その強みを下支えするのがAOKIグループの接客ノウハウだ。

「実は一時期、無人化を進めたこともありましたが、今は有人に戻す店舗がほとんどです。『また来たい』と思っていただける接客を大切にしています」

あまり気にしていなかったが改めて思い返してみても筆者もこれまで快活CLUBの接客について気になったことは一度もない。

料理と接客の積み重ねこそが、後発でありながら業界トップに立つ原動力となった。「神ポテト」はその成果のひとつである。快活CLUBは、もはや単なるネットカフェではなく “なんとなく居心地が良くつい足を運びたくなる場所”として他の追随を許さない存在へと進化した。気づけば、筆者にとってはもう20年の付き合いである。それでも店を訪れるたびにまだ新しい発見がある。この驚きと新鮮さが、快活CLUB最大の魅力なのかもしれない。

