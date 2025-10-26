10月最後となる週末も、国内外のアーティストによるライブが各地で開催されている。本稿では、10月25日、26日に行われる大型ライブをピックアップしていく。

（関連：【画像】HYDE、南米でのライブも大盛り上がり）

■Mrs. GREEN APPLE、なにわ男子、HYDEら各地でライブ開催

Mrs. GREEN APPLEは、初の5大ドームツアー『DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』をスタート。10月25日、26日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を皮切りに、12月15日、16日、19日、20日の東京・東京ドーム公演まで全12公演を行い、合計55万人を動員予定だ。

今年デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、先日10月16日に自身の公式YouTubeチャンネルから生配信を行い、年内での“フェーズ2”完結と2026年元日からの“フェーズ3”開幕を発表。本ツアーは、アニバーサリーイヤーを締めくくるとともに、“フェーズ2”最後の単独ライブとなる予定だ。

2023年の初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の終演後に「To Be Continued To “BABEL no TOH”」（※1）とタイトルが発表されてから、約2年の時を経て全貌が明らかになる本ツアー。『EDEN no SONO』、『NOAH no HAKOBUNE』、『Atlantis』に続く物語が、ついに幕を開けたのだ。ツアーは本日の名古屋公演2日目を終えた後、来週末開催の北海道・大和ハウス プレミストドーム公演へと続いていく。

その北海道の地で、今週ライブを開催しているのが、なにわ男子だ。4枚目のオリジナルアルバム『BON BON VOYAGE』を携え、7月より開催中の『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE'』。全9都市を巡るアリーナツアーで、10月25日、26日には北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ公演が行われている。

ライブは“冒険”というコンセプトにちなみ、華やかな演出の数々が盛り込まれたエンターテインメント性の高い内容になっている。7月28日（なにわの日）には、1月12日、13日に東京ドーム、1月31日から2月4日に京セラドーム大阪で開催される追加公演『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』も発表された。アリーナ公演を経て、念願のドームのステージで彼らはどんな姿を見せてくれるのか。今から楽しみだ。

HYDEは、10月25日、26日に千葉・幕張メッセにて『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-』を開催中だ。本公演は、6月より開催中のソロワールドツアーの国内公演の集大成として実施されるもの。なお、両日ともにBAND-MAIDがゲストアクトとして出演している。

初日の東京・Zepp Haneda（TOKYO）から国内のライブハウスを巡った後、9月にはメキシコ、チリといった南米にてライブを行ってきたHYDE。ホール会場となる今回の公演は、ライブハウスとは異なるスケールのパフォーマンスを楽しめそうだ。ツアーは11月にフランス、ドイツ、オランダ、スウェーデンにて開催されるヨーロッパ公演へと続いていく。HYDEにとって、ソロ名義でのヨーロッパでのライブ開催は今回が初となる。

■Oasisは16年ぶりとなる来日公演、＆TEAMは自身最大規模となる公演を開催

＆TEAMは、10月25日、26日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN』を開催中。さいたまスーパーアリーナは、彼らにとって自身最大規模の会場となる。

本公演は、5月より開催された自身初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'』のアンコール公演。ツアーでは日本各地に加え、バンコク、ソウル、ジャカルタ、台北、香港といった全9都市を巡った。さいたまスーパーアリーナ公演の後、10月28日に＆TEAMは韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たす。来年2月にはOneRepublicの来日公演にスペシャルゲストとして出演が決まるなど、大きなトピックが控えている＆TEAM。グローバルアーティストへの道を着実に歩んでいる彼らの韓国デビュー前の日本ライブ、そして今後の活躍も楽しみだ。

今週末に開催される大型ライブとして、Oasisを忘れてはならない。昨年8月にデビューアルバム 『Definitely Maybe (邦題：オアシス)』 がリリース30周年を迎え、待望の再結成を果たしたOasis。今年7月からはワールドツアー『Oasis Live ‘25』が開催されており、その日本公演が10月25日、26日に東京・東京ドームにて行われている。

東京公演を含め、各地でチケットは即日完売と大きな反響を巻き起こしている今回のツアー。2009年以来約16年ぶりとなる来日公演は、彼らとファン双方にとって特別な夜になることだろう。なお、25日の公演にはASIAN KUNG-FU GENERATIONが、26日の公演にはおとぼけビ～バ～がスペシャルゲストとして出演する。

国内外の人気アーティストによる大型ライブが開催中の今週末。秋の夜を彩るステージの数々が、10月最後の週末も多くのファンを魅了することだろう。

※1：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/atlantis/report/