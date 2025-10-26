

「神ポテト」を提供する快活CLUB。筆者が探していたポテトがここにあった（筆者撮影）

ライバルだった「自遊空間」を同じグループ傘下に入れ今ノリにノッているインターネットネットカフェの「快活CLUB」。快活CLUBといえば、フライドポテトも有名だ。かつては無料モーニングを実施しており、朝の時間帯はフライドポテトが食べ放題だった。今は店舗によってはトーストとポテトの100円モーニングを実施している。

快活CLUBの「細切りポテト」を「神ポテト」と命名

筆者はチェーン店のフライドポテトの食べ歩きを日課にしている。ファストフード店からコンビニ、居酒屋のチェーン店のフライドポテトを食べては、切り方、皮、衣、味の観点から記録。

この活動が高じて2020年には『マツコの知らない世界』に“ほぼすべてのチェーン店のポテトを食べた人”として出演したことがある。このとき、快活CLUBの「細切りポテト」を「神ポテト」と呼んだところ、それが定着し、結果的に命名のきっかけとなった。

フライドポテトは奥が深い食べ物だ。ジャガイモを揚げて味付けをするというシンプルな調理方法だが、カットの仕方はもちろん衣や皮があるかないか、味付けにいたるまで振れ幅は大きく、それによって食べたときの印象は大きく変わる。

筆者が理想とするポテトが快活CLUBの「細切りポテト（通称・神ポテト）」なのである。さらに、筆者は快活CLUBの黎明期からの古参ユーザーでもある。

そんな筆者が当時を振り返り、あの頃の快活CLUBがどれほど新しかったのか、そしてこのポテトがいかにすばらしいのか、改めて語ってみたい。



筆者が今までに食べたフライドポテトの一部（筆者撮影）

今となっては考えにくいことだが、あなたが手に持っている“それ”が登場するまで私たちはインターネットをするためにわざわざカフェに行った。ネットカフェである。

00年代の初め、筆者のアパートにはインターネットがなかった。

インターネットを開通させるためには、アパートの壁に穴を開け配線を通す必要があった。今のようにインターネットの配線前提の建物ではなかったのだ。

不動産管理会社に「インターネットを引きたいので壁に穴を開けてもいいか」と尋ねるとまるで犯罪者でも見るかのように訝しまれたものである。ようやく手に入れたインターネットだった。

当時はまだまだそんな状況で必ずしもすべての家にインターネットは来ていなかったし、もちろんスマホなんてない時代だった。

筆者はアパートにインターネットが開通するまでネットカフェに通い、開通後もしばらく明け方まで時間を潰す生活を送っていた。当時のネットカフェはほんのりとタバコのにおいがただよい薄暗く、深夜のゲームセンターみたいなちょっとアンダーグラウンドな空気があった。

だがそれが当たり前で疑問にも思わなかった。

白い花のレリーフの衝撃

そんなある日、都内の幹線道路沿いに新しい店ができた。名前は「リラックスコンビニ 快活CLUB」。

最初はそれがネットカフェだと思わなかった。店名が謎だったからだけではない。それまでのネットカフェのイメージとはかけ離れていたからだ。

店内に入るとバリのリゾートを思わせる内装。タバコ臭さはなく明るく清潔感もありトイレに入ると壁に白い花のレリーフが飾ってあった。



これは当時のものではないけど同じものは今でも快活CLUBにも置かれている（筆者撮影）

それまで一般的だったネットカフェはちょっとアンダーグラウンド、間違ってもトイレに花のレリーフなんてありえなかった。今でも鮮明に覚えているほどの衝撃だった。

筆者はそれまで通っていたネットカフェから快活CLUBに乗り換え、知り合いにも勧めて回った。そのころはまだ快活CLUBは知られておらず「怪しい店なんじゃないか」と警戒されたほどである。

実際、バリのリゾート風の内装は今でこそおしゃれに思えるが初めて見たときは怪しさが勝っていたかもしれない。

それが今から20年前、快活CLUBが本格的に営業を始めた2003年の2年後の2005年のことだった。

ネットカフェの歴史において快活CLUBの登場は転換点だった。そしてそんな快活CLUBでずいぶん後に出会ったのが後に“神ポテト”と呼ばれることになる「細切りポテト」だ。

失われたポテトを求めて

快活CLUBが快進撃を続ける一方、筆者はとある些細な問題に頭を悩ませていた。好きだった映画館のフライドポテトがなくなったのだ。

そのフライドポテトは細く切ってあり少し衣がついていた。ジャガイモの皮が残っている部分は風味が感じられてさらにいい。しかしその映画館のメニューからフライドポテトがなくなり、突如として“フライドポテト難民”になってしまった

フライドポテトというのはとてもユニークでファストフード店はもちろん映画館やコンビニ、ファミレス、回転寿司、居酒屋などありとあらゆるお店に置いてある。そんな料理はほかにないだろう。

さらに、フライドポテトには実に多様なバリエーションがある。カットの仕方はもちろん、皮付きかどうか、味付けに至るまで、その振れ幅は驚くほど大きい。

あの映画館のフライドポテトに近いフライドポテトがないか探したが、それは気の遠くなるような長い旅だった。



IKEAのレストランのフライドポテト（筆者撮影）

フライドポテトがある意外なところではスウェーデン発の家具メーカーIKEAだ。店舗にはレストランが併設されていてフライドポテトがある。これはカットが細いタイプ。食感はサクサクかフニャサク。中身はトロトロ系だが粒子もしっかり感じる味わいだ。



冷凍自販機（筆者撮影）

また、かつて高速道路のサービスエリアや温泉施設などに設置されていた冷凍自動販売機にもフライドポテトがあった。冷凍自動販売機は中に電子レンジが入っていて温める仕組みになっている。



自販機から出てきたフライドポテト（筆者撮影）

冷凍自動販売機のフライドポテトはカットが太いタイプ。塩が別添えになっていたのは通常フライドポテトをレンジで温めると塩分が中に吸収されてしまい塩味がしなくなるからだと思う。

なおこの会社の冷凍自動販売機はすべて撤去されてしまったので、もう食べることができない。



これは北海道の函館市にしかないローカルチェーン「ラッキーピエロ」のラキポテである。チーズとミートソースがかかっていてカナダ料理のプーティンを思わせる（筆者撮影）



一方、こちらは沖縄にしかないローカルチェーン「Jef」のマッシュフライポテト。一度マッシュしたポテトを再成形して揚げてある。形状は松ぼっくりに似ているフランスやベルギー料理のポムピン（フランス語の松ぼっくりの意）を思わせるポテトだ（筆者撮影）

このように一口にフライドポテトと言っても種類も取扱店も豊富、お店のメニューがインターネット上に公開されていてもサイドメニューのフライドポテトには写真がないことも多い。だから実際に注文するまでどんなポテトなのかわからなかった。

たどり着いた神ポテト

そんな折たまたま快活CLUBでハンバーガーを注文すると、出てきた付け合わせのポテトがまさにあの理想のポテトだった。まさに灯台下暗し。



これがその快活CLUBの細切りポテト。現在はマヨネーズが別で有料になっている（筆者撮影）

よくよく考えるとそれまで快活CLUBでポテトやハンバーガーを注文したことはなかった。

しかも朝に無料でポテトとトーストも提供していたらしい（現在は終了）。どんなに遅くても始発の時間には退店していた筆者はそれも知らなかった。

細切りポテトは全体に衣をつけて揚げているようで、表面はサクサクし、中身はほくほくする。全体としての食感はほくほく系。皮も残っているので、ジャガイモの風味もよくある。しかも揚げたてだ！ この食感と風味こそが筆者のまさに理想とするポテトだったのである（実はハインツのクリスピープレーン味だという。筆者が理想としたポテトはこの商品だったのだ）。味は薄めなのでそのままでは少し物足りないが、ケチャップとマヨネーズが両方付いているので、調整して楽しむことができる。

また、細切りポテト（バター醤油味）もあり、これはまさに筆者の好みの味付けだ。一口食べるとバター醤油の風味が口の中に広がり、続いてバターの香りが残る。

ケチャップとマヨネーズもついてくるが、付けるとバター醤油の味をかき消してしまうのでちょっとだけ付けて味のアクセントを楽しむのもいいが、そのまま食べるほうが断然おいしい。

“フライドポテト難民”になってしまった筆者が、長い旅の末にようやく再会できた「理想のポテト」だった。



筆者の快活CLUBのポテトの記録（筆者作成）

そこまで調べ上げたポテトの調査結果と共に、ついに探していたポテトが見つかったとインターネットで記事にしたところ大きな反響があった。

SNSで話題になりそれがきっかけで関係者の目に留まってテレビ番組『マツコの知らない世界』にも”ほぼすべてのチェーン店のポテトを食べた人”として出演した。番組内でこの快活CLUBの「細切りポテト」を「神ポテト」と呼んだことはSNSでも話題になり、この呼び方は公式にも採用いただくことになった。

これは以前の快活CLUBの店内メニューだ。



これは以前の快活CLUBの店内メニューだ（筆者撮影）

バズは偶然の産物だが、無からは生じない

もちろん、筆者が発信するはるか以前から「実は快活CLUBのポテトは旨い」という認知は常連客を中心にすでに広がっていた。そこに火種が加わったことで共感が爆発したのだ。

では、なぜ快活CLUBはフライドポテトがおいしいという認知を広げることができたのか。後編では、業界ナンバーワンに上り詰めた背景を“フード戦略”の観点から探った。

