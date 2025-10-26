◆明治安田Ｊ１リーグ 第３５節 清水１−０東京Ｖ（２５日・アイスタ）

清水エスパルスはホームで東京Ｖと対戦し、１―０で５試合ぶりの勝利を挙げた。前半１８分、オウンゴールで先制。前節の川崎戦（１８日）は今季ワーストの５失点を喫したが、この日は引き締まった守備で４試合ぶりの完封で締めた。勝ち点を４４に伸ばして１２位に浮上。３試合を残し、１８位・横浜ＦＣとの差を１２に広げてＪ１残留を確定させた。次は１１月９日にホームでＣ大阪と対戦する。

最低限のミッションをクリアした。清水は３試合を残しＪ１残留を確定。来年２月から６月までの特別シーズンは昇降格がないため、１年半をトップリーグで戦うことができる。秋葉忠宏監督（５０）は「ここから４連勝すれば（目標の）１０位にも届く。この先も期待を持ってもらえるような試合をしたい」と力を込めた。

前半１８分、右クロスがＦＷ北川航也の頭をかすめて相手に当たりそのままネットに吸い込まれ先制。記録はオウンゴールだったが、エースは「（自分に）当たってなければあんなに喜ばない」と報道陣を笑わせ、「スカウティング通り。存在意義を示せた」と胸を張った。

指揮官が「血管が２、３本切れそうな試合」と振り返ったように、シュート数は今季最少タイの４本だったが、粘りが実った。前節は前半３７分までに４失点。今週は寄せのスピードや距離感をテーマとし、中央を締めて相手のビルドアップをサイド経由にすることを徹底した。また、監督の指示が届かなかった反省からジェスチャーでの戦術伝達を導入。ミーティングではスタッフ陣が身ぶり手ぶり、顔だけ秋葉監督に合成した動画を用意して意思統一した。この日、ピッチ脇で“サイン”を出し続けた指揮官は「効果はなくはなかった」と失笑した。

１２位に浮上し残りは３試合。北川主将は「来季につなげるがテーマ」と意義を強調した。（武藤 瑞基）