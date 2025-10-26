◆ＳＭＢＣ 日本シリーズ ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

あと１点、あと数センチが届かなかった。８回１死、ソフトバンク・近藤が左翼フェンス上部の金網部分に当てる二塁打。同点弾とはならず、初回に放った自身の適時打による１点のみ。「切り替えて、またあした」と、左脇腹痛から９月２６日以来の復帰となった４番打者が、黒星発進の悔しさをかみ殺した。

執念の継投も実らなかった。「ビハインドでしたけど（勝ちパターンの）３人をつぎこんで、先を考えずに行きましたけど…」と小久保監督。７回から勝ちパターンの藤井、松本裕、杉山を送り込んで、追加点を許さなかった。ベンチ入りの野手はダウンズ、谷川原以外は使い切ったが、９回も２死一、二塁から、あと１本が出なかった。

アクシデントもあった。スタメン予定の中村が右股関節を痛め、試合前練習から不参加。開幕から初めてベストメンバーがそろうはずだったが「結局、最後までそろわなかった」と指揮官が嘆いた。

負けられない２戦目はモイネロではなく、上沢に託す。ＣＳ最終ステージ第６戦の２０日に中４日登板の左腕エースは疲労の回復が遅れ、３戦目に回る。５年ぶりの日本一へ試練が続く。（島尾 浩一郎）