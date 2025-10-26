レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。埼玉・桶川市で開催されたカートレースイベント「SPARCO CHALLENGE CUP in Okekawa」の様子を投稿した。

ヘルメットをかぶってレースに参加したショットなどをアップ。「初めてのカートが生憎の雨でとても残念…と思ってたのですが むしろびしょびしょのカートをわんぱくに楽しめる私なのでした笑」と報告した。

さらに「参加するきっかけを与えてくれてありがとう！って言われたけど、参加してくれてこちらこそありがとうの気持ちでいっぱい 次は晴れた日に」とつづった。

ファンやフォロワーからも「かっこいい」「お美しいです」「体調崩さないように」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げる様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。