¹Åç¡¦ËöÊñ¾ºÂç¡¡à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂÇË¡á½¬ÆÀ¤Ç¥É¥é1¡¦Ê¿ÀîÏ¡¤ËÆ®»Ö¥á¥é¥á¥é¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¹Åç¡¦ËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬25Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à½¬ÆÀ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀçÂæÂç¡¦Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î123»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±ºÇÂ¿¥¿¥¤11ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤âÂÇÎ¨¤Ï¡¦243¡£½©µ¨Îý½¬¤Ç¤ÏÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤ò¾Ê¤¤¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿·ÂÇË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³Î¼ÂÀ¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Ù¤¯¡¢ËöÊñ¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£´û¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤¿ÃÃÏ£¤Î½©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¬ÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÈÀË¤·¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤¬º£µ¨¤ÏÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬Á´Éô¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¿¤ÀÀË¤·¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÈÂ¿¾¯¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾åÈ¾¿È¤Î¡ÊÌµÂÌ¤Ê¡ËÆ°¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î123»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦243¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¡£°ÂÂÇ¿ô¡¢ÂÇÅÀ¿ô¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ì»þ¤Ï4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤Éºò½©¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÂÇ·â²þÂ¤¤Ë°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ËþÂ¤Î¤¤¤¯¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢³Î¼ÂÀ¥¢¥Ã¥×¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤ÆÈô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¡Êºå¿À¤Îº´Æ£¡Ëµ±¤ß¤¿¤¤¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤ÄÂÇ¼Ô¤âÌµÂÌ¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ÊÂÇµå¤â¡ËÈô¤Ö¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡ÊÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¡Ë¤òº£¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡½©µ¨Îý½¬¤Ç¤ÏÆ£°æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂÇË¡¡É¤Î½¬ÆÀÃæ¡£º£µ¨¤è¤ê¤â¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡¢²¼È¾¿È¤ÎÆ°¤¤âÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤ÏÔÏ¹¾¡¢ÎëÌÚ¡¢¥¢¥É¥¥¥ï¤é¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1»Íµå¤â¡¢´°Á´½¬ÆÀ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏÎ¾ÂÇ¤Á¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡¦Ê¿Àî¤¬1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¤¸³°Ìî¼ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë½Ð¸½¤ËÂÐ¹³¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÈÖÌÜÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î»þ´ü¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£´íµ¡´¶¤âÊç¤é¤»¤ë±¦¤ÎÂçË¤¤¬¡¢5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ø¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë