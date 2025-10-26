数量限定で復活！エレクトロン「シンクロブラッシュ」の魅力とは

エレクトロンの人気フェイスブラシ「シンクロブラッシュ」が、創設20周年を記念して数量限定で復刻発売！多くのリクエストを受けて、再び登場したこのアイテムは、独自の「FRF Technology®」を搭載し、肌に優しくリフトケアを実現します。16万本の高密度毛で、なめらかな使い心地を提供。メイクブラシとしてはもちろん、フェイスラインや首～鎖骨のケアにもぴったり。

「シンクロブラッシュ」の特徴とは？

シンクロブラッシュ（フェイスブラシ）

価格：14,000円（税抜）

「シンクロブラッシュ」は、エレクトロン独自の“FRF Technology®”を搭載したフェイスブラシです。

この技術は、身体のバランスを整える特定の周波数を転写させることで、美容と健康をサポート。ブラシ部分は16万本の高密度毛で、肌に優しくなめらかな当たりを実現します。

さらに、持ち手部分はカッサのように使用でき、眉頭や頭部のこわばりもリフレッシュできる2way仕様で、日常的に使える万能アイテムです。

「シンクロブラッシュ」の使い方

「シンクロブラッシュ」は、メイクブラシとしてはもちろん、フェイスラインや首から鎖骨にかけて撫でるように使用することで、リフトケア効果が期待できます。

持ち手部分を使えば、ツボ押しやカッサとしても活躍。リフレッシュタイムやデスクワークの合間にもぴったりです。

手軽に持ち運べるサイズなので、いつでもどこでも手軽に使えて、忙しい現代人にも最適です。

数量限定で復刻！手に入れるチャンスをお見逃しなく

エレクトロンの「シンクロブラッシュ」が数量限定で復刻発売され、注目を集めています！

独自の「FRF Technology®」を搭載し、リフトケアやリフレッシュにも最適なフェイスブラシは、メイクブラシとしても使える万能アイテム。

使い心地が良く、日常的に使いたくなるアイテムです。限定品なので、ぜひお早めにゲットしてください！肌に驚きを、リフレッシュ感を感じるこの機会をお見逃しなく。