【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）

【映像】大谷、高弾道アーチ→相手野手に異変

10月24日（日本時間10月25日）行われたワールドシリーズ第1戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った高弾道アーチと、相手外野手のリアクションが話題となっている。

7回表ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、4番手右腕ブレイドン・フィッシャーとの対戦となったが、3球目まではバットを振らずにしっかりと球筋を見極め、カウント1-2とすると、4球目、内角近いところへと投じられた142km/hに、大谷はこの打席で初めてバットを振るもファウルに。そしてカウント変わらず迎えた5球目、大谷は内角低めのところへと入った136km/hのカーブをすくい上げるように打ち上げ、右方向へと高々と舞い上がる特大飛球に。するとこの一打に、ライトを守るアディソン・バーガーは上空を見上げながらゆっくりと下がり、ジャンピングキャッチでも試みようと思っていたのか、捕球のタイミングを計る様子を見せていたものの、そのまま打球は落下せずにバーガーの遥か上空を通過して着弾。大谷にとって今季のWS第1号となった。打ち出し角度41度、打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）という高弾道アーチゆえか、バーガーを惑わせることとなったこの一発にファンからは「外野手の動きｗ」「打球落ちてこない」「見失った？」「焦ってる」「ドン引き」「怖すぎるだろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季、大谷が放った一発といえば、いわゆる“秒で確信”タイプの弾丸ライナーが印象的だが、このように高角度で打ちあがり、そのままゆったりと伸びて着弾するという一発も。ワールドシリーズ第1号となったこの一発は、そんな大谷の特徴がよく現れた一発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



