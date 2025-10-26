10月12日にスタートしたTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が、初回世帯視聴率11.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）を記録。さらに、10月19日に放送された第2話も10.4％をマークし、好調なスタートを切った。

主演は妻夫木聡。原作は早見和真による同名小説で、山本周五郎賞とJRA賞馬事文化賞を受賞した話題作だ。物語は、競馬の世界を舞台に、夢を追い続ける大人たちが家族や仲間との絆によって奇跡を起こしていく、20年にわたる壮大な人間ドラマとなっている。

競馬という専門的な題材ながら、初回からSNSでは反響が相次ぎ、トレンド1位を獲得。競馬ファンに加え、これまで競馬に関心のなかった女性視聴者層をも巻き込むヒットとなっている。

物語は、ロイヤルグループ社長の山王耕造（佐藤浩市）に誘われ入社した栗須（妻夫木）が、競馬事業部の秘書として奔走しながら、勝利をめぐる厳しい現実と人間模様に直面していく姿を描く。競馬を嫌う社長の妻・京子（黒木瞳）や、事業廃止を目論む息子・優太郎（小泉孝太郎）など、家庭と企業の思惑が交錯する中で、わずか“一勝”に懸ける人々のドラマが重なり合う。JRAの全面協力による迫力あるレース映像や牧場の風景も高く評価され絶賛の声が続出した。

一方で、放送を重ねても主要キャストと思われた目黒蓮（Snow Man）の登場がないことには、「肩透かし」「早く見たい」との声も寄せられている。第1話・第2話ともに目黒はナレーションのみの参加で、役名や立ち位置は依然として謎のまま。にもかかわらず、その静かな語りが作品の余韻を深めており、登場を焦らす構成に戸惑いつつも“見えない導き手”の役割が作品に奥行きを与えている。

ではなぜ、『ザ・ロイヤルファミリー』は競馬を知らない視聴者をも惹きつけているのか。SNSに寄せられた感想から、その理由を3つの側面から見ていきたい。

まず一つ目の魅力は、競馬という舞台を通して描かれる人間ドラマだ。視聴者の多くがレースの勝敗以上に、そこに込められた人々の情熱や葛藤に心を動かされている。馬主や厩務員、生産者、ジョッキー、それぞれが信念を持って挑む姿が丁寧に描かれ、「馬もかわいい、人間も熱い」「これぞ人間ドラマ」といった共感の声が相次ぐ。単なるスポーツドラマではなく、“夢を諦めない人々の物語”として受け止められているのだ。

二つ目は、初心者でも楽しめる分かりやすい構成。SNSでは「“ダート”を覚えました」「トレーニングセンターに入り、レースに出るまでを難関進学校に例えてくれるのがわかりやすい」「ドラマで競馬の仕組みが自然に理解できる」といったコメントが見られ、専門的になりがちなテーマを登場人物たちの会話や映像でさりげなく説明する脚本の工夫が光る。ドラマを通して“学び”のある体験として楽しんでいるようだ。さらに、レースシーンの臨場感も高く、競馬のルールを知らなくても物語と映像が一体となって感情を引き込む設計になっている。

三つ目は、馬そのものへの愛情表現の巧みさ。登場する馬たちが“キャラクター”としてしっかり存在していることが伝わってくる。馬の一生を人間の歩みに重ねる視点が、動物や家族の絆を大切にする女性層の共感を呼び、ドラマの支持に繋がっているようだ。

挑戦や絆といった普遍的なテーマを軸に映像美と人間描写が融合した本作は、まさに日曜劇場の王道。競馬ファンはもちろん、“知らないけど惹かれる”層を巻き込んでいることこそが、作品の強さだろう。そして、国民的人気アイドルである目黒の登場を心待ちにする視聴者のやきもきも、ドラマへの熱を高める一因となっている。彼がいつ、どのような形で物語に関わるのか。

（文＝泉康一）