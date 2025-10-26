º´Æ£Âç¼ù¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ªÅÁÀâ¤ÎÇ¦¼Ô¥É¥é¥Þ¤¬º£Ìë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢10·î26Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡ËÂÐÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¤Î¥½ー¥É¥Ð¥È¥ë¤ÏÉ¬¸«
²£»³¸÷µ±¤Î¿Íµ¤Ç¦¼ÔÌ¡²è¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Òー¥íーÈÖÁÈ¤Î¸µÁÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤¬Áõ¤¤¤â¤¢¤é¤¿¤ËÉü³è¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡¢¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯°ÅÌö¤¹¤ë¶âÌÜ¶µ¡Ê¤¤ó¤á¤¤ç¤¦¡Ë¤Î¶µÁÄ¡¦¸¸ÍÅºØ¤¬²ø¤·¤¤µ·¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇÒ¤àÂçÀª¤Î¿®¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¡¢¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÆñÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬±é¤¸¤ëÀÄ±Æ¤ÈÁáÂ®¡¢·ã¤·¤¤¥½ー¥É¥Ð¥È¥ë¤òÈäÏª¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Çº´Æ£¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ò¾ï¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¾õÂÖ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¯¤Æ·ç¤«¤µ¤º¶Ú¥È¥ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Æ¤ÎÅØÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î25Æü¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¡¦EXILE TAKAHIRO¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µ´¬¡£È±¤ò¶â¿§¤ËÀ÷¤á¡¢¡ÈËâ²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿®Ä¹¤Î¤¹¤´¤ß¤òÇÆµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤ÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ë¿®Ä¹¤ÈÀÖ±Æ¤À¤¬¡¢¿®Ä¹¤¬Åá¤òÈ´¤¯¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Èà¤é¤Ë¶âÌÜ¶µ¤ÎËâ¤Î¼ê¤¬Ç÷¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÀÖ±Æ¡¢¿®Ä¹¡¢¿®Ä¹¤Î½Å¿Ã¡¦ÂìÀî°ì±×¡ÊÇ¦À®½¤¸ã¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢µðÂç¤Êê±¡Ê¤¬¤Þ¡Ë¤Î²ø½Ã¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¤ÎVFX¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄÞÕ¿È¤Î¡ÈÀï¹ñÎò»Ë¥í¥Þ¥ó¡ßÂç²ø½Ã¥Ð¥È¥ë¡É¤¬Âè1ÏÃ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÊüÁ÷Á°¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ê´¶¤¸¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤êÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤Ç¤ÏÏÃÂêÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ¤Î¡ÈÀÖ±Æ¡É¤Ï¡¢10·î26Æü24»þ10Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡ÊEXILE TAKAHIRO¡Ë¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿º¢¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÆî¤Ë¡È¶âÌÜ¶µ¡Ê¤¤ó¤á¤¤ç¤¦¡Ë¡É¤È¤¤¤¦²ø¤·¤¤½¡¶µ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤¿¤¿¤ê¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦――¡£
¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤ëÂìÀî°ì±×¡ÊÇ¦À®½¤¸ã¡Ë¤Ï¡¢Ç¦¤ò»È¤¤¶âÌÜ¶µ¤Î¼ÂÂÖ¤òÈëÌ©Î¢¤ËÃµ¤ë¤³¤È¤ò¿®Ä¹¤Ë¿Ê¸À¡£Ç¦¤ò·ù¤¦¿®Ä¹¤Ï¡¢±©¼Æ½¨µÈ¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤ËÌ¿¤¸¾¾±Êµ×½¨¡Ê½Ð¹çÀµ¹¬¡Ë¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶âÌÜ¶µ¤Îê±Ë¡»Õ¡ÊËÜ»³ÎÏ¡Ë¡¢ÐúÑ´¿ÓÆâ¡ÊºÙÅÄÎ¶Ç·²ð¡Ë¤é¤ÎËâ¤Î¼ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈôÂÍ¤ÎÇ¦¼Ô¡¦ÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤Ï¡¢»³Â±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£ÀÖ±Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÀÄ±Æ¤Ï¡¢°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¡Ä¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÖ±Æ¤Ï¡¢°ì±×¤«¤é¿¥ÅÄ²È¤ÎÇ¦¤òÁªÈ´¤¹¤ë»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÀÖ±Æ¤Ï¿®Ä¹¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢¿®Ä¹¤ÏÅá¤òÈ´¤¤¤Æ¡Ä¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù
2025Ç¯10·î26Æü¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ëè½µÆüÍË 24:10～24:40¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
½Ð±é¡§º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¡¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¡²ÃÆ£ÎÊ¡¡»³ËÜÀé¿Ò¡¿ÊÁËÜ»þÀ¸¡¡³Þ¸¶½¨¹¬¡¡Ç¦À®½¤¡¿EXILE TAKAHIRO¡¡Â¾
¸¶ºî¡§²£»³¸÷µ±¡Ê¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡×¡Ë
µÓËÜ¡§ÅÏÊÕÍº²ð
Áí´ÆÆÄ¡§»°ÃÓ¿ò»Ë
¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§²£ÃÏ°ê±Ñ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÉþÉôÀëÇ·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÂçÆâË¨¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢½©»³µ®¿Í¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢·ªÀ¸°ìÇÏ¡ÊÅì±Ç¡Ë¡¢ÀÐºê¹¨ºÈ¡ÊÅì±Ç / ¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢ÂíÅçÆîÈþ¡ÊÅì±Ç¡Ë¡¢ºäÈþº´»Ò¡ÊOLM¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¡¢OLM
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Åì±Ç
