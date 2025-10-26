ヤクルトからドラフト3位で指名された創価大・山崎が、東京都八王子市の同大キャンパスで球団の指名あいさつを受けた。青木宣親GM特別補佐が思わず「デカっ！活躍したらモデルの仕事も入ってくるね」と言って見上げるほどの大型右腕。ドジャース・大谷と同じ身長1メートル93で、大きな手から投げ込む自慢の直球は「誰よりも指にかかると思っている」と胸を張る。

中2から高校まで捕手だったが、大学入学時に監督の進言で投手に転向した。142キロだった最速は149キロに向上し「アベレージで150キロ以上は投げられるように。奪三振のタイトルを獲りたい」。カーブとスライダーだけだった変化球もカットボール、フォーク、チェンジアップと増えていった。

同僚の立石は阪神から1位指名され、同一リーグのライバルに。「プロで戦いたい。今年はシート（打撃）で抑えているので、自信はあります」と“立石斬り”を宣言した。創価大先輩の小川に憧れており「勝ち方や抑え方を聞いてみたい」と弟子入りを志願。投手経験は浅いが、無限の可能性を秘めていることを意味している。（重光 晋太郎）