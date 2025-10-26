◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

【槙原寛己 日本シリーズ大分析】日本シリーズの行方を左右する第1戦は阪神が先勝した。本紙評論家の槙原寛己氏（62）はセ・パ両リーグの盗塁王である阪神・近本、ソフトバンク・周東の二盗がいずれも得点に絡んだ「足攻」に注目。阪神が逆転した6回の近本と中野の二盗を勝因に挙げ、2戦目以降も盗塁を絡めた攻撃が勝敗の鍵を握ると分析した。（構成・鈴木 勝巳）

2―1の接戦。まさに阪神の勝ちパターンで、シーズン中と同じ野球ができた。短期決戦。単純に投げる、打つだけではなく、やはり「足」で流れが変わる。阪神は6回に近本と中野の2つの盗塁で試合をひっくり返した。第2戦以降、2人の足攻はソフトバンクにとって脅威だろう。

先頭・近本が中前打。2番の中野は今季、犠打数がリーグトップの44で2位の田中（中日）の倍を記録した。バントの可能性もある、とソフトバンクベンチは読むだろう。ただ、CSファイナルS第1戦の近本の三盗のように、1年目の指揮官ながら藤川監督の采配は腹が据わっている。「ここで？」と驚かされるような場面で、思い切った策に出る。近本は初球にスタート。見事に二盗を決めた。

三塁線への送りバントが内野安打となり、無死一、三塁とした中野が直後に決めた二盗も大きかった。森下の5球目にスタート。二、三塁になったことでゴロによる併殺の可能性がなくなり、打席の森下は気持ちが楽になった。遊ゴロの間に三塁走者の近本が生還し、中野は三塁へ。続く佐藤輝の二塁打で決勝のホームを踏んだ。

盗塁を仕掛けるのは勇気がいる。阪神なら近本だし、ソフトバンクは周東。初回に二盗を決めて先制点につなげたが、3回1死一塁ではスタートを切れなかった。村上の執拗（しつよう）なけん制もあって一塁にくぎ付けに。今季、村上―坂本のバッテリーの盗塁阻止率は1割（10度企図で盗塁刺1度）。データは当然頭に入っており、打席の柳町は「いつ走る？」と盗塁を待っていた。結局、5球全てにバットを出すことなく見逃し三振。続く近藤の打席で走者を得点圏に進めることができなかった。

≪チェンジアップを巧みに「拾った」阪神・佐藤輝≫決勝打の佐藤輝は今季のリーグ打点王の名に恥じない打撃だった。同点の6回1死三塁。カウント3ボールからの4球目、有原が最も得意とするチェンジアップを捉えた。

投手心理として四球は出したくない。同じチェンジアップでも、わずかに高めに浮いた。今季の佐藤輝は、こういった低めの変化球を巧みに拾うことができる。昨季までは空振りが多かったが、対応できるようになったことでシーズン100打点をマークできた。走者が三塁におり、犠飛でもいいとコンパクトに振りにいったのも奏功した。

初回2死二塁では2球目から4球連続でチェンジアップで攻められ、2打席目も3球のうち2球がチェンジアップだった。「三度目の正直」で相手の勝負球をはじき返す。さすがの対応力だった。

阪神の数少ないウイークポイントの一つが下位打線が弱いこと。この日は相手先発が右の有原とあって6番に島田、7番に高寺と左打者2人を並べた。島田は盗塁を決めて好守も見せたが、やはりこの日のように固定した1〜5番で得点を挙げることが勝利への最短距離となる。

≪鬼門6回でつかまったソフトバンク有原と尻上がりに調子を上げた阪神村上≫ソフトバンクは先発・有原が「鬼門」でつかまった。今季、イニング別でワーストの16失点、防御率6.00だったのが6回。ちょうど阪神打線が3巡目に入るところだ。

この日は左打者に得意のチェンジアップを多投。力みのない、落ち着いた投球を展開していた。阪神戦の登板は6年ぶり。当時対戦したのは近本、大山の2人だけで、慣れない阪神打線を変化球中心の投球術で苦しめた。しかし課題の3巡目。6回に先頭・近本にそのチェンジアップを安打され、ここから試合をひっくり返された。

逆に尻上がりに調子を上げたのが阪神・村上だ。力みがあったのか、立ち上がりから珍しく直球が高めに抜けるシーンが目立った。立ち直るきっかけは3回。1死一塁で柳町、近藤の左打者2人を外角のボールゾーンから入ってくる「バックドア」のスライダーで見逃し三振に仕留めた。パ・リーグではあまり見ない配球でリズムをつかみ、中盤以降は直球も低めに集まりだした。有原と2人、6戦目までもつれれば再び先発でぶつかるはず。村上は次につながる好投だった。