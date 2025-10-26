◎ソフトバンク・栗原はCSファイナルS第5戦の試合後、激励の電話をかけてきたという近藤との関係について「簡単に言ったら、ご飯を楽に断れる先輩です」。気が置けない存在ということですね。

◎ケガ明けのソフトバンク・周東は状態について聞かれ「全く問題がないわけではないですが…」と前置きした上で「走れたら人並み以上のスピードが出るので、ふふふ」。期待しています。

◎阪神・大竹は古巣ソフトバンクとの頂上決戦を前にも理路整然。感情の高ぶりを聞かれると「僕、ご飯を食べに行っても、周りに“大丈夫？楽しんでる？”って聞かれるタイプなんです。顔には出てないけど、（日本シリーズ）楽しいです」。クールそうに見えて、心の中はワクワクだそうです。

◎母校・青学大の6連覇にソフトバンク・小久保監督は「6連覇は凄いね。中西が完投やろ」と興奮冷めやらぬ様子。中西は中2日登板だったと聞かされると「学生野球は当たり前です。毎日投げます」。緩急自在のコメント力です。

◎元ソフトバンク監督の工藤公康氏が始球式のため、みずほペイペイドームに来場。「本気じゃ投げないよ。だって革靴だよ？」。“前振り”ともいえる見事な投球でした。