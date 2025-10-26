巨人・大城卓三捕手（３２）が２５日、ポスト“オカチョー”時代となる来季への決意を示した。長野が引退し、岡本はポスティングシステムでメジャーに挑戦するという激動の今オフ。選手会長はチームの軸を担ってきた２人への感謝を語った上で「みんながチャンス」と表情を引き締めた。

１４日に長野の引退が発表。同日の会見で締めのあいさつを“ムチャブリ”された弟分は「最年長としてスタメンじゃないときでも一番、ベンチで声を出してくれていた。みんなから慕われる先輩でした」とナインの思いを代弁した。精神的支柱だった背番号７が不在となる来季は「何とか頑張りたい」と、リーダー役の一人として支える構えだ。

メジャー挑戦の岡本には「最高峰のところでやる和真のプレーも見てみたいですし、本当に応援したい」。大城がルーキーだった１８年から８年で計２４７本塁打を放った主砲。Ｖ奪回へ大黒柱を欠く船出となるが「チームにとってもね、みんながチャンスなので。全員でカバーできるように」と、ピンチをナインが成長するチャンスと捉える。

一塁を守れる自身にとっても、今季プロ最少の５６試合に終わった出場機会を広げる転機になる可能性がある。世代交代の過渡期を迎えている巨人を、グラウンド内外で支える覚悟はできている。（内田 拓希）