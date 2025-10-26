ÂçÃ«É×ºÊ¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡Ö¥¦¥½¤À¤í¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¡×¡¡ÌÀ¤«¤·¤¿¥ª¥Õ»þ´Ö¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÏÃÂê¡¡ºòÇ¯¤È¤ÏÊÑ²½
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè2Àï¤ËÎ×¤à¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÁ°Æü¤ÎÂè1Àï¤ÇWS½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï4-11¤ÇÂçÇÔ¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÊÆÊüÁ÷¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿ÊüÁ÷¶É¡ÖFOX¡×¤Ï»î¹çÁ°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ÂçÃ«¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤òÊüÁ÷¡£»Ê²ñ¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¯¥Ï¡¼¥È»á¤«¤é¡¢ºÇ¶á¸«¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖºÊ¤È2¿Í¤Ç¡¢¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢Netflix¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¥Ð¡¼¥¯¥Ï¡¼¥È»á¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖYeah¡×¤ÈÊÖÅú¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¾Ð´é¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤ï¡ª¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÍ½ÁÛ³°¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤È???¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤â»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Í¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥¦¥½¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤Ï¡Öº£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ä¡×¤È¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë