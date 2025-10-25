ベンコラ仕様でゆったりクルージングが気持ちいい！トヨタ クラウン【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「トヨタ クラウン」。イベント当日は雨だったため、「クジラ」の愛称がついた4代目クラウンS60型といったモデルは参加していませんでしたが、クラウン愛に満ちたコアなファンが集結しました。
それではクラウンオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：M.O
年齢：50代
車両名：トヨタ クラウン
年式：1996年式
型式：JZS 130G
主な使用シーン：レジャー、ドライブ、日常の足として
所有歴：4年（2024年時点）
総走行距離：160,000km
年間走行距離：6,000km（予定）
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「クラウンワゴン、ベンコラ※、直6エンジンが購入の決め手です」
※ベンコラ=ベンチシート、コラムシフトの両方を備えた車両を指す。古いアメ車のような車内の雰囲気が特長だ。
愛車に乗っていて一番楽しい瞬間は？
「ゆったりとクルージングしているとき」
カスタムのきっかけは？
「レストアが中心です」
カスタムの方向性は？
「動態保存！」
お気に入りのポイント
外装関係
「ENKEI BAJAホイールに、BF GOODRICH RADIAL T/Aを組み合わせていること！」
内装関係
「ベンコラであること」
足回り
「適度にローダウンしています」
エンジン関連
「1JZ-GE VVTI」
※1990年代に登場したJZ型のガソリンエンジン。
次に変えたいポイント
「レストアが中心です。ATのオーバーホールをしたいですね」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！