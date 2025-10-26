子どもの口から「ブタみたい」。親同士の前で、まさかの失言に冷や汗が止まらない【ママリ】

©ママリ

ママ友の子への失言について】



なんて謝罪をしたらいいのか悩んでいます😭

先程小学一年生の娘が、かなり仲のいいママ友の子供(女の子)に親もいるとろで｢〇〇ちゃん、豚みたい｣って言ってしまいました。。すかさず、フォローはしましたが、、、

謝った方がいいですよね…

しかもこれは言ってはいけないのですが、実際ママ友もその子も結構ぷっくりしているので余計に傷付けてしまった気がして。



でも娘は豚＝太ってるという意味で使ったところを見たことがなく、本人も｢変顔した時の鼻が豚みたいだったから｣と言っていました。

本人にはでも豚は言われて良い思いをする人はいないから言ってはいけない言葉だとは伝えたのですが…。



そのママ友に謝罪は入れるべきですよね…

皆様はどう思いますか？

また謝罪するにしてもなんて伝えたらいいのか…😭😭

小学1年生のわが子が、仲の良いママ友の子どもに対して「豚みたい」という衝撃的な失言をしてしまったという投稿者さん。その場ですぐにフォローしたものの、改めて謝罪したいと考えているものの、どのように謝ればよいのか悩んでいるようです。



小学校低学年だと、深く考えずに思ったことをそのまま口に出してしまうこともあるはず。実際、「豚＝太っている」というようなニュアンスで発した言葉では無かったようです。それでも「豚」という発言は、プラスに捉えられる要素が見当たらず、親としても焦ってしまうワードですよね。

「早く謝るべき」「何度も言うと余計に傷付く」ママリに寄せられたさまざまな声

その場できちんと謝罪して、子供にも注意したんですよね？

お子さんもその場でお友達に謝れたのなら、もうそれ以上はなにも言わなくて良いような気がしますが、、🤔

何度も言われると余計に傷つくような気もしますし😭💦

もう一度言うとしたら、私なら

『今日はひどいこと言ってしまってごめんなさい、〇〇ちゃんは傷付いてる様子ないかな？娘にもきちんと話して、理由を聞いたらこう言っていて、悪気はなかったようなんだけどもう一度ちゃんと話しておくね』

と言うようなことを送ります！

早く謝るべきといった声もあれば、何度も言われるほど余計に気付付けてしまうのではないかといった声も寄せられています。



どちらも正しく思えますよね。ただ、わが子の発言で傷つけてしまった可能性がある以上、このままにしておくのは投稿者さん自身に申し訳ない気持ちが残ってしまうはず。もう一度謝るとすれば、しっかりと言葉を選ぶ必要がありますよね。



ママリに寄せられた声にあるように、わが子に悪気が無かったとは言え、ママ友の子どもやママ友自身を傷つけてしまったことを謝罪し、わが子には話をしておくといった内容を伝えるのがベストではないでしょうか？





子どもは純粋な分、頭に浮かんだ言葉をそのまま言葉にしてしまうこともあるはず。トラブルに繋がらないように、どのような言葉が人を傷つけてしまうのか、日ごろからしっかり話しておくことも大切なことかもしれません。

子どものトラブルで学校に電話したら「どうしてほしいですか」先生の対応にモヤモヤ

子どもがお友達に蹴られたと言うので、学校に電話しました。

先生は、息子さんは自分にどうして欲しいと言っていますか？

蹴った子に謝らせてほしいのか？それともお母さんに話を聞いてほしかったのか？と言われました。

それは聞いていないので、ただ蹴られて痛かったと言っているので電話しましたと私は答えました。

明日事実確認をしてまたご連絡しますと言われました。



他には息子さんがわるいわけではないのですが、その時自分に報告してほしかったですと言われたので、それは私もすぐに先生に言うんだよと言いましたと言うと

ありがとうございますと言われました。

先生はなぜ自分にどうして欲しかったのか聞いたのでしょうか？息子が友達に謝ってもらわなくてもいいと言えば注意はしないつもりなのでしょうか？

先生の意図がよく分かりません。

学校で起きた子ども同士のトラブルについて、先生に相談することにした投稿者さん。



先生からの「息子さんはどうしてほしいと言っていますか？」という問いに対して、どのような意図かわからないと感じたようです。特に先生が相手の子に対して注意してくれないのか？という点についてモヤモヤしているようにも読み取れます。

先生は子どもの要望が知りたいのでは？

投稿者さんの思いに対し、ママリではさまざまな声が寄せられました。「先生のその対応にはわたしも『は？』て感じです」「お子さんにどうして欲しいのかなんて聞かずに、事実確認をしたらいいのに」など、投稿者さんに近い意見を持つ方もいる一方、以下のように先生側の思いを想像する声もありました。

まずはお子様がどうして欲しいかをきちんと聞いた方が良いです。





お友達関係が拗れるのが嫌でお友達には言って欲しくないというパターンもあります。



ただお母さんに話を聞いて欲しいor先生にその子を叱って欲しいorその子を叱ったりはしないで良いけど、学校生活で先生が何か気づいたら教えて欲しいなど様々です。



大切なのは子供自身が蹴られたことでどうして欲しいのかです。



先生もそれによって対応が変わります。

先生が勝手にできないからではないですか？



保護者も色んな方がいて

ただ先生に報告したかった方

直接親に謝罪して欲しい方など

色々いると思います。



そこで先生が勝手な判断で相手の親に言っても

何で言ったんですか？とか

言う親もいますし、、



子どもでもお母さんには

話したかったけど

先生には言ってほしくなかったとか

事を大きくしてほしくなかったってお子さんもいます。



言ったことで子ども同士またトラブルになると学校生活がストレスになってしまう子もいるし

小学生同士の人間関係は単純なようで意外と複雑で、先生が間に入ることでもめてしまうケースもあるのかもしれません。そんな場合を想定して、どうしてほしいか確認するのでは？と想像する方もいました。



学校で子どものトラブルが起きると親としては不安になりますし、いじわるする子がいれば注意してほしいと思うのも親心でしょう。一方、子どもが先生にどうして欲しいかを確認したり、一緒に考えたりすることも大事なようです。



一連のやり取りから、小学生のトラブルへの向き合い方について学べる投稿でした。

小1娘「カンニングされた」先生に伝えるべき？悩む母に「やめておいて」声の理由

報告する？しない？さまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「事実はわからないから言わない」というコメントがありました。

言わないです💦

うちも小1ですがまず私達見てるわけではないし事実もわからないですよね！

逆にまわりの子がそういう行動してるのをみてるということは子供もテストだけ見てないってわかるので😭

あくまでも娘さんがそう思ったというだけで何か証拠があるわけではないというのは大きいですよね。カンニングは許されることはではないですが、現場を見ていない以上娘さんだけの言い分で先生に物申すのは難しいかも。友達の動きがどうであれ、自分は他の人の回答を見ない、疑われるようなことはしないと言い聞かせる方がいいのかもしれませんね。



他にも「一方の言い分だけを信じて行動するのはおすすめしない」というコメントがありました。

カンニングしていないという可能性も考えられますので、先生に伝えるのはやめておいた方がいいと思います😰



万が一ですがお子さんが嘘をついているということや、その子達もただ周りを見ていただけってこともあります。娘さんも相手を見たから見られたって言ってるわけですし💦



確かな証拠もないのに、一方の言い分だけを信じて行動を起こすのはお勧めしないです。よっぽど害があるとかなら別ですが💦 出典：

本当のことはその場にいた子どもたちしか知り得ないことですよね。我が子の話を鵜呑みにして行動を起こす前に、一度冷静になってみることが必要なのかもしれません。



集団生活をしているとさまざまな子どもがいますし、気になるような言動もあるもの。親としてモヤモヤすることもたくさんあると思いますが、まずはわが子の話を聞いて、見守ってあげることが大事なのではないでしょうか。



あくまでも人は人。自分は自分のことをしっかりやれるように、娘さんと良い会話ができるといいですね。

