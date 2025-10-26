レンジだけ！「焦げない・崩れない」ホテル並みの【オムレツ】作り方に1万いいね「感動」「重宝しそう」【ママリ】

レンチンで作れる【ふわとろチーズオムレツ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』(@furafurafufu)さんの投稿した、オムレツレシピです。子どもから大人まで人気のオムレツ。しかし忙しい朝などには、さっと作りたいですよね。料理家のふらおさんは【失敗せずオムレツを作る】と、火を使わないレシピを公開。まるでホテルビュッフェな仕上がりに注目です！

子どもから大人まで人気のオムレツ。しかし火から離れられず、形を整える必要もあり意外と手間がかかります…。忙しい朝などには、さっと作りたいですよね。





脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』(@furafurafufu)さんは【失敗せずオムレツを作る】と、火を使わずできるレシピを公開。まるでホテルビュッフェな仕上がりに、注目が集まりました。お弁当の一品にもぴったり！

【失敗せずオムレツを作る】



①卵,チーズ,牛乳を混ぜ

②ラップ敷いた耐熱ボウルに注ぎレンチン

③キャンディの包み紙みたいにラップで巻く

④3分待てば



艶のある見た目と、ふわとろ食感が美味しい

爆速チーズオムレツ完成



焦げない崩れない

まるでホテルビュッフェ



加熱時間は→



▼加熱時間

・600W1分

・軽く混ぜ追加1分半

（様子を見て加減してください）



▼材料

・卵2こ

・ピザ用チーズ30g

・牛乳30ml

（お好みで塩胡椒、ケチャップを適量）

材料を混ぜ、レンチン、ラップで巻いて放置して完成なのでとっても簡単ですね！レンチンしている間や、余熱で固めている間に、他のことができるので忙しい朝に助かります。



この投稿には「フライパン使わないで済むのいいな試してみよ」「簡単にできてうまい❗️」といったコメントが寄せられていました。なお、チーズが苦手…という方には「チーズを使用することを前提に加熱時間を決めています🍳使用されない場合は、様子をみながら加熱時間を調整してみてください！」とのことです。



その他にも「最初からラップ敷いた耐熱ボウルで混ぜるのはダメかな」とコメントを見かけ、気になって試してみると…？別で混ぜた方が混ぜやすいものの、洗い物が減るので良いアイデア！チーズ無しで挑戦しましたが優しい味に仕上がり、ケチャップと塩コショウとの相性が抜群。「ホテルの朝食に出されるふわとろオムレツだ…」とうれしくなりました！



朝食に、お弁当に！簡単【ふわとろチーズオムレツ】をぜひ、作ってみてくださいね。



なお、こちらのレシピには「卵」「牛乳」を使用しています。アレルギーをお持ちの方は、十分ご注意ください。

