レンジだけ！「焦げない・崩れない」ホテル並みの【オムレツ】作り方に1万いいね「感動」「重宝しそう」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』(@furafurafufu)さんの投稿した、オムレツレシピです。子どもから大人まで人気のオムレツ。しかし忙しい朝などには、さっと作りたいですよね。料理家のふらおさんは【失敗せずオムレツを作る】と、火を使わないレシピを公開。まるでホテルビュッフェな仕上がりに注目です！
子どもから大人まで人気のオムレツ。しかし火から離れられず、形を整える必要もあり意外と手間がかかります…。忙しい朝などには、さっと作りたいですよね。脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』(@furafurafufu)さんは【失敗せずオムレツを作る】と、火を使わずできるレシピを公開。まるでホテルビュッフェな仕上がりに、注目が集まりました。お弁当の一品にもぴったり！
材料を混ぜ、レンチン、ラップで巻いて放置して完成なのでとっても簡単ですね！レンチンしている間や、余熱で固めている間に、他のことができるので忙しい朝に助かります。
レンチンで作れる【ふわとろチーズオムレツ】
何度でも伝えたい
【失敗せずオムレツを作る】
①卵,チーズ,牛乳を混ぜ
②ラップ敷いた耐熱ボウルに注ぎレンチン
③キャンディの包み紙みたいにラップで巻く
④3分待てば
艶のある見た目と、ふわとろ食感が美味しい
爆速チーズオムレツ完成
焦げない崩れない
まるでホテルビュッフェ
加熱時間は→
▼加熱時間
・600W1分
・軽く混ぜ追加1分半
（様子を見て加減してください）
▼材料
・卵2こ
・ピザ用チーズ30g
・牛乳30ml
（お好みで塩胡椒、ケチャップを適量）
この投稿には「フライパン使わないで済むのいいな試してみよ」「簡単にできてうまい❗️」といったコメントが寄せられていました。なお、チーズが苦手…という方には「チーズを使用することを前提に加熱時間を決めています🍳使用されない場合は、様子をみながら加熱時間を調整してみてください！」とのことです。
その他にも「最初からラップ敷いた耐熱ボウルで混ぜるのはダメかな」とコメントを見かけ、気になって試してみると…？別で混ぜた方が混ぜやすいものの、洗い物が減るので良いアイデア！チーズ無しで挑戦しましたが優しい味に仕上がり、ケチャップと塩コショウとの相性が抜群。「ホテルの朝食に出されるふわとろオムレツだ…」とうれしくなりました！
朝食に、お弁当に！簡単【ふわとろチーズオムレツ】をぜひ、作ってみてくださいね。
なお、こちらのレシピには「卵」「牛乳」を使用しています。アレルギーをお持ちの方は、十分ご注意ください。
