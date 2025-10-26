◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神・村上が７回６安打１失点と好投し、有原とのセ・パ最多勝対決を制した。不慣れなマウンドへの適応に苦しんだ初回に２死二塁のピンチを招き、近藤に先制の中前打を献上。それでも「投球練習からしっかりと確認して２回以降は粘りの投球ができた」と、傷を最小限にとどめた。

２回２死で迎えた牧原大の初球には５９キロの超遅球でストライク。大舞台でも迷いなく投じた必殺球で球場の雰囲気も変えた。「うちのチームメートは強い。逆転してくれると信じていた」と勝利の味をかみしめた右腕。藤川監督も「素晴らしかった。それがエース」と背番号４１の熱投を絶賛した。

２３年のオリックスとの日本Ｓでも初戦に先発し、山本（現ドジャース）に投げ勝った村上。１４勝、勝率７割７分８厘、１４４奪三振でセ３冠の今季は、開幕戦、ＣＳ最終ステージ初戦、日本Ｓ初戦と大事な一戦を託され、いずれも勝利に導いた。エースは「明日（２６日）も勝って甲子園で（日本一を）決める」と力強く誓った。（中野 雄太）