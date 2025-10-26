巨人の石川達也投手（２７）が２５日、増量し来季の１軍フル帯同を目指すことを誓った。球団の公表では７５キロ。現時点でシーズン中の７９キロよりも体重が２キロ増加しており「来年しっかり完走をクリアできるように。エネルギーを増やし１年間戦えるようになれれば」と、体を作り直し来季に挑む。

ＤｅＮＡから加入した今季は開幕から先発、救援としてフル回転。キャリアハイの４１試合に登板して５勝４敗、防御率２・１４の成績を残していたが、シーズン終盤に２度の２軍降格を経験。球速が落ち、体力不足を痛感した。

そこでオフに取り組んでいるのが増量計画。毎日ウェートトレーニングと並行して昼食と夕食の間にマクドナルドのハンバーガーやポテトを食べている。「筋肉はいきなり増えない。まずはなんでもいいから体重を増やすことに目を向けて。来年のキャンプインまでに増やしてなじませて、自分のパフォーマンスにつなげられるように」と先を見据える。年内に８３キロという目標に向けて順調だ。

今季は抑え以外、すべてを経験。「マウンドに立ったら抑えることしか考えてない」と来季もポジションにはこだわらず腕を振る覚悟だ。「今年優勝できなかった悔しさを糧に、来年また頑張れれば」。進化した体から圧倒する投球を見せる。（臼井 恭香）