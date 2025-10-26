親の「大丈夫」という言葉。それを信じた結果、深い後悔を抱えてしまうケースは少なくありません。なぜ、このような親子の「すれ違い」は起きてしまうのでしょうか。

「大丈夫」が口癖だった母…電話越しの愚痴ばかりの娘

先日、母・和子さん（享年75歳・仮名）を亡くした佐藤美紀さん（49歳・仮名）は、葬儀で涙が止まらなかったといいます。その涙は、母を失った悲しみだけではなく、深い後悔からくるものでした。

美紀さんは、いわゆる就職氷河期世代です。希望する業界への就職は叶わず、仕事では我慢することばかりだったといいます。プライベートでは30歳で結婚し、仕事を続けながら子育て中。仕事と家庭の両立に四苦八苦してきたといいます。

「会社でも家庭でも、とにかくストレスが溜まる日々を送ってきました。そして私の愚痴をとにかく聞いてくれたのが母だったんです」

地元の実家で一人暮らしをしていた母の和子さんは、美紀さんの話をいつも静かに聞いてくれました。そして、電話の最後には決まって「美紀はよく頑張ってるよ。大丈夫、きっと良くなるから」と言うのがお決まり。美紀さんにとって、母の「大丈夫」という言葉は、不安定な日々を支えるお守りのようなものだったといいます。

そんな和子さんも70代を迎えると、美紀さんが体調を気遣うことも多くなったといいます。一人暮らしの高齢の母です。心配でないわけではありません。

「母は私の心配ばかりするから、『それよりも、お母さんこそ、変わりない？』と聞いても、いつも『大丈夫』と答えるんです。最近は物価高で、生活が大変なのではと心配しても、やっぱり『大丈夫』と答えるんです」

美紀さんはその言葉を額面通り受け取っていました。しかし異変が起きたのは、半年ほど前のこと。電話で入院することになったと報告を受け、急いで地元に帰省した美紀さんは、そこで思いもしないことを明かされます。

「医師から、母が末期がんだということを聞かされました。もう手の施しようがない状態だと。『かなり痛みもあったはずです。気づきませんでしたか？』と言われましたが、母はいつも『大丈夫』と繰り返すばかりだったので……」

和子さんは、美紀さんが経済的にも精神的にも苦労していることを知っていました。だからこそ、自分は弱音を吐くことはありませんでした。だからこそ、検査を受けることも我慢していたのかもしれません。

「私が、母に愚痴ばかりこぼしていたから……母に『大丈夫』と言わせてしまったんですよ。手遅れになってしまったのは、私のせいなんです」

美紀さんは、母の遺影の前で、ただ泣き崩れることしかできなかったといいます。

親子の「すれ違い」を防ぐために…高齢の親とどう向き合うか

親はいつまでも親。子どもに心配かけまいと、気丈に振る舞う……佐藤さん親子のようなケースは、決して珍しいことではありません。

年齢は異なりますが、こんな調査結果があります。スマートスキャン株式会社が25歳〜29歳の社会人の子をもつ親を対象に『親としての自身の健康に関する調査』を行ったところ、「自身がもし病気になった場合、その後についてどのように考えているか」の問いに対して、最も多かったのが「子や孫に迷惑がかからないよう、配偶者に相談して治療していく」（42.7％）。「誰にも迷惑がかからないよう、自身の判断で治療していく」（33.8％）が続きました。「子に相談する」はわずか7.8％。美紀さんは後悔でいっぱいですが、「子に心配をかけたくない」というのが親心。仕方がない結果だったといえるでしょう。

また子としては、年老いていく親を心配することが多くなっていきますが、離れて暮らしていると、なかなかコミュニケーションが難しいもの。株式会社ルリアンが行った『相続・終活に関する全国調査 2025』によると、父親への連絡頻度は、週1回以上33.2％、2週間に1回以上 8.0％、月1回以上 13.9％。母親は、週1回以上 41.8％、2週間に1回以上9.4％、月1回以上 15.5％でした。連絡するのが父親か、母親かで連絡頻度に差はあるものの、「週1回」が最多。一方で1割程度は「月1回」の連絡に留まります。

このようなコミュニケーション頻度で、親の細かな変化を察するのは難しいことだといえるでしょう。 大切な人との別れには、多かれ少なかれ、後悔はつきもの。万一のときに、大きな後悔を残さないよう、親孝行を心がけることが最善の方法だといえそうです。

