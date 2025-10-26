【ReD秋冬コレクション】寒い季節の疲労回復をサポートするリカバリーウェア登場

心も身体もほぐれるような“着るリカバリー体験”を叶えるブランド「ReD（レッド）」から、秋冬の新シリーズが登場しました。今回は全18アイテムがラインアップ。寒い季節の疲労回復をサポートする機能性と、軽やかで暖かな着心地を両立しています。メディカル発想のテクノロジーを用いたインナーから、リラックスタイムを彩るスリープウェアまで、24時間いつでも心地よく過ごせる新作をチェックしてみましょう♪

ReD秋冬コレクションが本格始動！

MTGが展開する「ReD」から、秋冬の新ラインが登場。累計10万枚を出荷した人気シリーズが、さらにパワーアップして帰ってきました。

今回のコレクションでは、肌にやさしく、冷えや疲労の蓄積を防ぐ“24時間リカバリー”設計を採用。

着るだけでケアが叶うインナーウェアや、オーガニック素材を使用したスリープウェア、快適なカジュアルラインまで、ライフスタイルに合わせた全18アイテムを展開します。

機能性インナーで冷え知らずの毎日を

〈男性用〉Vネックインナー長袖（4,950円～5,500円）、タイツ（4,950円～5,500円）

〈女性用〉Uネックインナー長袖（4,950円～5,500円）、レギンス（4,950円～5,500円）

「ReD バイタルテック」シリーズは、一般医療機器として認証されたリカバリー設計が魅力。

男女別のインナーやレギンス、タイツが揃い、ポリエステル×レーヨン混のしなやかな素材が、肌にやさしくフィットします。

ReD バイタルテック V ネックインナー⻑袖 肩コリ改善（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック U ネックインナー⻑袖 肩コリ改善（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック タイツ 腰コリ改善（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック レギンス 腰コリ改善（⼀般医療機器）

さらに、肩・腰コリをケアする機能性タイプ（各6,930円）も登場。寒さと疲れを感じやすい季節に頼れるアイテムです。

心も温まる♡スリープ＆カジュアルウェア

冷え込む夜にぴったりの「ReD バイタルテック スリープ オーガニックコットンパジャマ」（35,200円）は、綿×ポリエステル素材でふんわりとしたぬくもりが魅力。

ネイビー、ライトグレー、ライトピンクの3色展開で、男女兼用サイズ（S～LL）です。

さらに、日常にも取り入れやすい「ダンボールニットシリーズ」も必見。

クルーネック・モックネック（各9,350円）やテーパードパンツ（10,450円）は、軽量ながらも保温性に優れ、ワンマイルウェアにもおすすめです♪

冬をもっと快適に。ReDが叶えるVITAL LIFE

「ReD」秋冬コレクションは、寒さを我慢せずに“自分をいたわる”新習慣を提案します。

疲労回復をサポートするインナー、快眠を誘うパジャマ、軽やかに動けるカジュアルウェアまで、どんなシーンでもあなたの毎日を支えるパートナーに。

心も体もリラックスできるReDのウェアで、冬をもっと快適に過ごしてみませんか♡