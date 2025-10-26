4勝10分け20敗で最下位に低迷する新潟のJ2降格が25日、決まった。試合はなかったが、横浜Mが広島に勝利して18位以下が確定した。18年のチーム初の降格から23年にJ1に戻ったが、わずか3年で降格。新潟市内のデンカビッグスワンスタジアムで会見した中野幸夫社長（70）、寺川能人強化本部長（51）は開幕から熱心に応援してくれたサポーターに向けて謝罪し、早期の昇格を約束した。

午後4時過ぎ、横浜Mが広島に勝利し、試合のない日にJ2降格が決まってしまった。開幕からチグハグな今季を象徴するかのような結末。午後5時30分から本拠地で始まった会見。中野社長は「チーム強化、組織運営に関して私の責任は非常に重大。おわび申し上げたい」と頭を下げた。

23年のJ1再昇格から3年目のシーズン。オフはハードワークできる選手を中心に獲得し、20年から築き上げてきた「ボールを大事にする」スタイルとプレー強度の両立という理想の実現を目指した。だが、シーズン前から入れ替わりが激しかったことで開幕から戦い方が安定せず。初勝利は第9節の神戸戦と大きく出遅れた。

6月下旬には入江徹監督に交代したが、苦境を打開できなかった。シーズン途中に7選手が退団する一方で7月にブーダ、モラエス、白井ら計7選手を大量補強。大幅な陣容変更で巻き返しへの期待感はつくったが、結局、戦術は不安定なままだった。開幕時の32人中、約半数の14人が新加入や期限付き移籍からの復帰。得意の高い技術と戦術眼を生かしたポジショナルサッカーを体現できる選手は少なかった。

最後に勝利したのは6月15日の横浜M戦。ホームでも敵地でも熱い声援を送ってくれたサポーターに応えることができず、15試合も勝利がない（3分け12敗）惨状の中、ついにXデーを迎えた。寺川本部長は「入江監督を迎えてもサッカーを統一できなかった。迷いを出させてしまったのが一番大きな要因」とフロントの責任を認め「現場の責任者としてスタッフ、選手を自分自身の決断で苦しめた」と謝罪。進退について中野社長は「決まったこと、決めていることがあるわけではない」と語り、寺川本部長も含めて白紙という。

26日の神戸戦を含め、残りは4試合。早期のJ1復帰を目指す上で、決して“消化試合”にしてはいけない。（西巻 賢介）

《入江監督「自分の責任が大きい」》26日にホームで神戸と対戦するチームは25日午前、通常通りに聖籠町のアルビレッジで最終調整した。まだ降格が決まる前、練習後に対応した入江監督は15試合も勝利がない現状について「自分の責任が大きい。やっぱりもっと何かできなかったかと考えている」と語り、神戸戦に向けては「自分たちの持っている力を100％出す」と決意。6月下旬の就任後、ここまで1勝もできずにJ2降格が決まってしまったが、16試合ぶりの勝利だけを目指して戦う。