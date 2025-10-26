◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

巨人を何度も苦しめた２人が、この舞台でも嫌らしさ全開だった。阪神が逆転した６回。結果的に３番・森下で同点となり、４番・佐藤輝で勝ち越したが「１、２番が楽に打たせた」ということだ。阪神の強さを象徴したイニングだった。

先頭の近本が中前安打で出て、直後の初球に走った。初回に周東が二盗を決めれば近本も同じ初球に走り、セパ盗塁王対決がスタンドの歓声を呼んだ。続く中野へのサインは不明だが、進塁打は不可欠。相手のキレ、配球から引っ張れないと感じたのか、三塁線へのバントを選択した。その野球勘が素晴らしい。生き残った中野も二盗して無死二、三塁。単打から数分でビッグチャンスに変えてしまうのがこの２人の怖さだ。

森下には、前に転がせば点が入る場面を与えた。１死三塁の佐藤輝には３ボールとなり「ゾーンを絞った上での変化球待ち」という余裕を持った打席をプレゼントした。１点でもリードすれば強力な投手陣がいる。ここは大勢とマルティネスがいる今年の巨人と同じだが、やはり、１、２番の重要さは痛感した。

そもそも、先発した村上がよく耐えた。正確無比な制球力が武器も、初回から判定に苦しんだ。その中でも超スローボールを投げたり何とかリズムを作って７回１失点。８回の石井を９回も続投させた藤川監督は、流れを読んでのことだろう。ベンチと選手が一体となって戦っている感じを受けた。（スポーツ報知評論家・高橋 由伸）