◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日午前９時８分開始予定）、０勝１敗で迎えたワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。第１戦で逆転負けを喫したドジャースの先発のマウンドには、山本由伸投手（２７）が上がる。

前日２４日（同２５日）の第１戦は、同点の６回に２番手のシーハンが３点の勝ち越しを許すと、３番手左腕のバンダが代打・バージャーに満塁本塁打を浴びるなど一挙９得点を奪われて逆転で大敗を喫した。大谷は９点を追う７回の４打席目に意地の２戦連発となる２ランを放ったが、笑顔もなく足早にダイヤモンドを１周。７点差の９回の５打席目には「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）の大合唱が球場を包み込む屈辱もあった。

ここまでポストシーズンは６本塁打を放っている大谷。ポストシーズン２年間で９本塁打を放っており、あと１発を放つと、通算１０本塁打となり、松井秀喜氏（ヤンキース）の持つ日本人ポストシーズン最多本塁打に並ぶ。中６日が空いたとは言え、２戦連発、２戦４発を放っている大谷が３戦連発での日本人記録を狙う。

ブルージェイズの先発は右腕のガウスマン。２１年から５年連続で２ケタ勝利を挙げているエース右腕だ。ポストシーズンでは地区シリーズ、ア・リーグ優勝決定シリーズでともに第１戦を託され、リーグ優勝決定シリーズの第７戦では救援登板も果たし、ここまで４登板で防御率は２・００。大谷は過去１２打数２安打の打率１割６分７厘と苦しんでいるが、エンゼルス時代の２３年に本塁打を放っている。

先発は山本。前回登板の１４日（同１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦では９回１１１球で３安打１失点の完投勝利をつかんだ。初戦から２連敗となると、過去５７チームで１１チームしか逆転しておらず、２連覇への確率は１９・３％まで下がる。佐々木朗希投手（２３）のワールドシリーズ初登板が訪れるかにも注目だ。