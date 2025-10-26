タレントの浜村淳（90）が大腸がんの治療で入院していることを、所属事務所が25日までに公式サイトで公表した。早期発見といい、浜村は前向きに手術や治療に臨んでいる。所属事務所は「一日でも早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいります」とした。

スポニチ本紙の取材では、既に手術は終了した。関係者は「浜村さんはまだ入院されていますが、“すぐにでも帰りたい”と元気に過ごされているそうです」と明かした。

同関係者によると、もともと大腸にポリープがあったが、切除はしていなかった。今年に入り熱中症のような症状を訴え、医師の診察を受けたところ、総合病院での精密検査を勧められた。その検査でがんが発覚したという。別の芸能関係者は「数カ月前から体調が優れていなかったようです」と明かした。

浜村は18、25日放送の冠ラジオ番組「ありがとう浜村淳です土曜日です」（MBSラジオ、土曜前8・00）を欠席。代役を務めたフリーアナウンサーの森たけし（65）がブログなどで浜村が検査入院したことを明かしており、ファンの間で心配の声が上がっていた。

1974年にスタートした平日朝のラジオ番組「ありがとう浜村淳です」をライフワークとして活動。77年から土曜版も始まり、週6日の生放送で関西の朝を明るく照らしてきた。21年に脳の血管に小さな詰まりが見つかり、検査入院で初めて2日間欠席。大きな病もなく続けてきた。

23年に米寿を迎え、負担軽減のため放送50年を迎えた昨年3月に平日版は終了。土曜版は継続し、毎週変わらぬ名調子を披露していた。目標は「100歳まで現役」と掲げている。ラジオ関係者は「高齢のため復帰は慎重な判断になると思いますが、また元気なしゃべりを聴かせてほしいです」と話している。

▽大腸がん 近年、罹患（りかん）者数は増加。1年間の罹患者数は約15万人。男性は前立腺がん、女性は乳がんに続きともに2位。女性のがんの死亡者数では1位となっている。若年層も増えており、背景には食の欧米化、肉類摂取の増加がある。アルコールや喫煙、プロテインなどタンパク質の取り過ぎもリスクとなる。逆に野菜や食物繊維は予防効果が高い。早期発見が鍵で、検便や大腸カメラでの検査が推奨されている。